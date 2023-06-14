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Haberler Galeri Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

Emekli maaş zammı için son gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına belirlenen oranda zam uygulanacak. Bu süreçte TÜİK tarafından gelecek enflasyon oranları en önemli etken olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara yapılacak zam oranı için müjdeli açıklamalarda bulunmuştu. Temmuz ayında maaşlarda seyyanen artış ve refah payı artışı gibi unsurlarında ön plana çıkması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli maaşlarına ne kadar zam uygulanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Temmuz maaş zammı için 3 formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 18:22
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Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TUİK tarafından enflasyon oranları açıklamalar geldi. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Bu orana ek olarak refah payı artışı da maaşlara yansıtılacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

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Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

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Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti! En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı...

ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN

Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.