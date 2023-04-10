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Haberler Galeri DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

Deprem kira yardımı başvuru ekranı! Ülkemizde yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.Afetzedelere birtakım ödemeler yapılmaya başlandı. AFAD deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için "Afetzede Barınma Desteği" verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hane başı 15'er bin lira taşınma yardımı ödemesine başlandığının altını çizerek, "Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek veriyoruz." demişti. Peki, AFAD kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:39
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DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

"AFAD kira yardımı ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Türkiye'de yaşanan depremlerin yaraları yarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-devlet afetzede kira yardımı alma ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

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DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

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DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı.