DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2023 | AFAD kira yardımı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? e-devlet sorgulama ekranı

Deprem kira yardımı başvuru ekranı! Ülkemizde yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.Afetzedelere birtakım ödemeler yapılmaya başlandı. AFAD deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için "Afetzede Barınma Desteği" verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hane başı 15'er bin lira taşınma yardımı ödemesine başlandığının altını çizerek, "Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek veriyoruz." demişti. Peki, AFAD kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...