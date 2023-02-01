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Haberler Galeri ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken, sıra Çanakkale ilçesine geldi. TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar kura çekilişi ile ilgili detayları araştırıyor. Çanakkale Merkez de dahil olmak üzere tüm gün 5 ilçece kura çekilişi yapılacak, 1290 ev sabini bulacak. Peki, TOKİ Çanakkale kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Çanakkale TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı!

Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:40
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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ 7.etap kura takvimi belli oldu. TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları için gözler, sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Çanakkale Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde olmak üzere 1290 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise vatandaşlar "TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ Çanakkele kura sonuçları isim isim liste!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Çanakkale kura çekilişi 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak.Kuralar İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE?

Çanakkale TOKİ kura ilçeleri ve konut sayısı;

ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ 370 konut

ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ (KARABİGA) 104 konut

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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

ÇANAKKALE İLİ GÖKÇEADA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 160 konut

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ 80 konut

ÇANAKKALE İLİ EZİNE İLÇESİ 348 konut

ÇANAKKALE İLİ AYVACIK İLÇESİ HAMDİBEY MAHALLESİ 188 konut

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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilir. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından çekilişleri izleyebilirler.