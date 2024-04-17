Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...

Erebus Dağı, dünyanın en güneyinde yer alan volkanik bir kaya oluşumu değil, bir mücevher gibi parıldayan altın sırlarını saklayan eşsiz bir krallık gibi görünüyor. Yanardağlar genellikle korku ve hayranlık uyandırırken, Erebus'un sıradışı yetenekleri onu diğerlerinden ayırıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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