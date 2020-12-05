BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM salı indirimleri merakla bekleniyordu. 8 Aralık Salı günü satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. Önümüzdeki hafta itibarıyla birçok gıda ürünü raflarda yerini alacak. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? 8 Aralık BİM kampanyaları neler? İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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