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Haberler Galeri BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM salı indirimleri merakla bekleniyordu. 8 Aralık Salı günü satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. Önümüzdeki hafta itibarıyla birçok gıda ürünü raflarda yerini alacak. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? 8 Aralık BİM kampanyaları neler? İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 17:17
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BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Meşrubat, bakliyat, şarküteri ve atıştırmalık ürünlerin yert aldığı BİM salı indirimlerini sayfamızda derledik. BİM müşterilerinin yakından takip ettiği salı kampanyaları sürprizlerle dolu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Antep Fıstığı Jumbo

• 400 g

  • 3
  • 15
BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Tirebolu 42
Siyah Çay

• 1000 g

  • 4
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BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Kebir
Bidon Peynir

• 750 g

  • 5
  • 15
BİM marketlerin salı sürprizleri açıklandı! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Bağcı
Kuru Sele Siyah Zeytin

• 400 g