16 Aralık 2022, Cuma
BİM AKTÜEL KATALOG | 16 Aralık Cuma BİM ÜRÜN LİSTESİ: Ankastre Ocak, Derin Dondurucu, Borcam... BİM marketler saat kaça kadar açık?
Her cuma günü BİM marketleri çeşitli ihtiyaç ürünlerini stoklarla sınırlı bir şekilde uygun fiyatlı satışa sunuyor. Vatandaşlar 16 Aralık Cuma günü BİM aktüel ürün kataloğunu araştırmaya başladı. Ankastre setten, pijama takımına kadar çeşitli ürünler satışa sunuldu. İşte 16 Aralık Cuma BİM aktüel katalog ürün listesi...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 12:56
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