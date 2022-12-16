BİM AKTÜEL KATALOG | 16 Aralık Cuma BİM ÜRÜN LİSTESİ: Ankastre Ocak, Derin Dondurucu, Borcam... BİM marketler saat kaça kadar açık?

16 Aralık Cuma BİM kataloğu vatandaşlar tarafınfan araştırılmaya başladı. Özellikle çeyiz yapan kişiler için geniş ürün çeşitliliği sunan BİM aktüel ürünleri sıklıkla merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "16 Aralık Bim kataloğu yayımlandı mı?", "Bu cuma BİM'de neler var?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Bu cuma BİM marketlere hangi ürünler geliyor?