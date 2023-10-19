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Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

Bankaların sunduğu mevduat hesapları, nakit birikimlerin güvenli bir şekilde değerlendirilmesi için sıkça tercih edilen bir seçenektir. Ekim 2023 itibariyle mevduat faiz oranları, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Mevduat hesapları, yatırımcılara belirli bir dönemde yatırdıkları miktarın üzerine faiz kazandırır. İşte, 150.000 TL'lik bir yatırımın Ekim 2023 mevduat faizi hesaplaması...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 21:05
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Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusu özellikle yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olabilir. 150 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını sizler için hesapladık. İşte, 2023 Ekim güncel mevduat faizi oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

MEVDUAT HESABI, VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir....

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Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

150 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ...

*ING - e-Turuncu Hesap: %40 faiz oranı, net kazanç 154.997,26 TL

*Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap: %43 faiz oranı, net kazanç 155.372,05 TL

*ON - ON Plus: %43 faiz oranı, net kazanç 155.372,05 TL

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Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!

*TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap: %42 faiz oranı, net kazanç 155.247,12 TL

*Alternatif Bank - VOV Hesap: %42 faiz oranı, net kazanç 155.247,12 TL

*Fibabanka - Kiraz Hesap: %40 faiz oranı, net kazanç 154.997,26 TL