19 Ekim 2023, Perşembe
Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!
Bankaların sunduğu mevduat hesapları, nakit birikimlerin güvenli bir şekilde değerlendirilmesi için sıkça tercih edilen bir seçenektir. Ekim 2023 itibariyle mevduat faiz oranları, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Mevduat hesapları, yatırımcılara belirli bir dönemde yatırdıkları miktarın üzerine faiz kazandırır. İşte, 150.000 TL'lik bir yatırımın Ekim 2023 mevduat faizi hesaplaması...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 21:05
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