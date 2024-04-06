Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca Bakanlık başvuru sürecini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek…