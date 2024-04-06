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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:44
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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca Bakanlık başvuru sürecini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek…

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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

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Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),