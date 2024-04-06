06 Nisan 2024, Cumartesi
Bakanlıktan yüksek maaşlı yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:44
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