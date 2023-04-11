"Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok konuda etkili olan asgari ücret 2023 oranı merak ediliyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?