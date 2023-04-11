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Haberler Galeri Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

"Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Diğer yandan asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 18:56
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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

"Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok konuda etkili olan asgari ücret 2023 oranı merak ediliyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.