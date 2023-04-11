11 Nisan 2023, Salı
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?
"Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Diğer yandan asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 18:56
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