Altını baskılayan 3 neden! Fiyatlarda düşüş sürecek mi?
Altını baskılayan 3 neden! Fiyatlarda düşüş sürecek mi?

Altını baskılayan 3 neden! Fiyatlarda düşüş sürecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 12:31
ABD-Çin ticaret anlaşması, FED'in faiz indirimi ve Çin'in altın satışındaki vergi teşvikini kaldırmasıyla talep azaldı, altın fiyatları geriledi. A Haber'e konuşan finans analisti İslam Memiş, piyasaları yeni haftada nelerin beklediğini ve altında düşüşün devam edip etmeyeceğini değerlendirdi.
