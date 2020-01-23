75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

Asgari ücret zammı 2019'un Aralık ayında yapılan görüşmeler ile belirlendi. İşçilere 2020 yılı için yüzde 15 zam yapıldı. AGİ'ler, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı da aynı oranda zamlandı. Buna göre; asgari ücret en düşük AGİ ile birlikte 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücretten en büyük payı evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan çalışan alacak. Asgari ücret pazarlıklarında gündeme gelen devlet desteği bu yıl da sürüyor. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...