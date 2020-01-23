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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

2020 asgari ücret zammı Aralık ayında gerçekleştirilen 4 toplantı sonunda belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bulunduğu zam masasından yüzde 15,03 zam kararı çıktı. Buna göre en düşük asgari ücret 2 bin 324 TL ile bekarlara verildi. Asgari ücret pazarlıkları konusunda devlet desteği işveren tarafından gündeme gelmişti. Devlet asgari ücrete bu yıl da ek destek sağlayacak. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? Asgari ücrete devlet desteği şartları neler? Asgari ücrete devlet desteği ne kadar? İşte Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in konuya dair aktardığı önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:00
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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

Asgari ücret zammı 2019'un Aralık ayında yapılan görüşmeler ile belirlendi. İşçilere 2020 yılı için yüzde 15 zam yapıldı. AGİ'ler, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı da aynı oranda zamlandı. Buna göre; asgari ücret en düşük AGİ ile birlikte 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücretten en büyük payı evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan çalışan alacak. Asgari ücret pazarlıklarında gündeme gelen devlet desteği bu yıl da sürüyor. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak.

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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

Geçtiğimiz yıl uygulanan desteğin aynı şartlarda devam ettirilmesi bekleniyor. Buna göre geçen yıl günlük 5 lira olan destek miktarı bu yıl 2.5 lira olarak uygulanacak.

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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Destekten özel sektör işverenleri ile kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri yararlanabiliyor. Bu destekten yararlanacak işçilerin ise SSK'lı yeni adıyla 4A'lı işçiler olması gerekiyor.

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75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

Geçtiğimiz yıl uygulanan yönteme göre işçi sayısının 2019 Ocak-Kasım döneminde bildirilen en az sayıdaki işçiden az olmaması gerekiyor.