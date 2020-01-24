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24.01.2020

Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı |Video

Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretliye verilen devlet desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, bu destekten yararlanmanın şartlarını da tek tek anlattı.

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