Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı |Video

Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretliye verilen devlet desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, bu destekten yararlanmanın şartlarını da tek tek anlattı.