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24.01.2020
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı |Video
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi... A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretliye verilen devlet desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, bu destekten yararlanmanın şartlarını da tek tek anlattı.
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