18 Eylül 2023, Pazartesi
50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankalar yeni oranları açıkladı! 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!
"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusunun cevabı özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Nakit birikimlerinizi güvenli bir şekilde muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek istiyorsanız, mevduat hesapları sizin için ideal bir seçenek olabilir. 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını sizler için hesapladık. İşte, mevduat hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 09:37
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