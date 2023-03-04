4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU | e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.



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