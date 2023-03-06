06 Mart 2023, Pazartesi
TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023! Tuzla, Silivri, Çatalca
İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Anadolu Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı. İşte, TOKİ Tuzla, Silivri, Çatalca konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:47
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