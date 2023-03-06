TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi.