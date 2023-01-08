HaberlerGaleri2023 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi CANLI İZLE! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...
2023 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi CANLI İZLE! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. TOKİ Ocak 2023 5. etap takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Kahramanmaraş kuraları bugün sona erecek. Bu noktada toplam 3 bin 101 konutun sahibini bulacağı Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı, binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:31Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 08:39