2023 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi CANLI İZLE! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. 5. etap TOKİ kura takvimi ile Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, başkentteki konutlar için Ankara kuraları 12 Ocak'ta sona erecek. Dün başlayan TOKİ Kahramanraş kura çekimi bugün sona eriyor. Binlerce vatandaş, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nereden izlenir, nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura çekimi CANLI İZLEME EKRANI!