%18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! Anket sonuçlandı, SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

KÖK AYLIĞA YANSIYACAK

Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.