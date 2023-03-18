18 Mart 2023, Cumartesi
18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında hız kazandı. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Mart ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 13:46
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