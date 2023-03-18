18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı

"Evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" sorusu her ay olduğu gibi Mart ayında da merak konusu oluyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, detaylar...