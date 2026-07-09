Uluslararası basın Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'yi manşetlerine taşıdı

İtalyan Il Messaggero gazetesi ise NATO'nun Ankara Zirvesi'nde Avrupa askeri bloğunun doğmasına vesile olduğunu ve "daha az ABD, daha fazla Avrupa" sonucunun ortaya çıktığını yazdı.



Gazetenin haberinde, "Trump'ın çıkışlarıyla sarsılan Avrupa'nın Ankara Zirvesi'nden kenetlenerek çıktığı" belirtilirken, "Bu sert bir uyanış, Erdoğan'ın, Anadolu'nun kalbinde alevler içindeki Orta Doğu'nun sınırında bir araya getirdiği liderlerin toplantısında Avrupa için bir uyanış. Ve 'yük kaydırma' tanımı altında ortak güvenliğin ABD'den Avrupa bloğuna devredildiği bu zirve, Avrupa savunmasını takdis ediyor." ifadeleri kullanıldı.



Gazetedeki analiz yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi olarak ve başarılı sonuç elde etmede oynadığı role dikkat çekilerek, "Erdoğan için bu NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak kolay değildi. Çıkarlar farklı, gerilim yüksekti. Ancak Türk Cumhurbaşkanı zirveyi potansiyel bir felaketten, sonunda tüm liderleri tüm ittifakı bir araya getiren konuları görüşmek üzere tekrar bir araya getirmede faydalı olduğu kanıtlanan bir toplantıya dönüştürmeyi başardı." değerlendirmesi yapıldı.

NATO'NUN KOLEKTİF SAVUNMA TAAHHÜDÜ VURGUSU



Mısır resmi haber ajansı MENA ile El-Ahram, El-Yevm es-Sabi ve El-Mısr el-Yevm gazeteleri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuçlarına geniş yer verdi.



Gazeteler ve televizyon kanalları, zirvenin sonuç bildirgesinde NATO'nun kolektif savunma taahhüdünün yinelenmesi, Ukrayna'ya bu yıl 70 milyar avro destek sözü verilmesi ile İran'ın nükleer silah edinmemesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi yönündeki mesajları öne çıkardı.

"ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ: TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ VE İTTİFAK İÇİNDEKİ DÖNÜŞÜM"



Katar resmi haber ajansı QNA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi çağrısı yapıldığını öne çıkardı. Katar'ın El-Arabi TV kanalı ise zirvenin, ittifakın birlik ve dayanışmasının korunacağı, kapsamlı caydırıcılık ve savunma yaklaşımının sürdürüleceğine ilişkin mesajlarını öne çıkardı.



Al Jazeera kanalında ise "Ankara'daki NATO Zirvesi: Türkiye'nin beklentileri ve ittifak içindeki dönüşüm" şeklinde habere yer verildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma ilkesine bağlılıklarını yinelediklerini ve NATO üyelerinden birine yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı yönündeki vurguyu öne çıkardı.



Irak resmi haber ajansı INA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğinin vurgulandığını ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi çağrısı yapıldığını ifade etti.

Sky News Arabia, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini ve savunma sanayisinde işbirliğinin artırılması yönündeki kararları vurguladı.



Eş-Şark televizyonu, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini öne çıkarırken, Şarku'l Avsat gazetesi zirvenin Ukrayna'ya yeni destek taahhütleri ve NATO'nun birlik mesajlarıyla tamamlandığını, Rusya tehdidi ile İran'daki gelişmelerin zirvenin gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını aktardı.



Libya resmi haber ajansı LANA başta olmak üzere Libya basını, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma ilkesine bağlılıklarını yinelediklerini ve NATO üyelerinden birine yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı yönündeki vurguyu öne çıkardı.