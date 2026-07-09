Uluslararası basın Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'yi manşetlerine taşıdı
Ankara'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesi ve savunma sanayisine yönelik kritik açıklamalar, uluslararası basının odak noktası oldu.
İngiliz haber ajansı Reuters, yayımladığı analizde, zirveyi ve Trump-Erdoğan temaslarını "Washington-Ankara ilişkilerindeki yeni dönem" olarak nitelendirdi.
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü Başkan Trump'ı havalimanında karşıladığına ve iki liderin kameralar önünde kol kola yürüyerek "yakın bir dostluk tablosu sergilediğine" dikkati çekti.
Haberinde, Trump'ın S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanan yaptırımları kaldırma sözü verdiği ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda istekli olduğunu vurgulayan Reuters, iki lider arasındaki olumlu diyaloğun zirve sonuna kadar artarak devam ettiğini yazdı.
Reuters, Trump'ın bu zirveye katılım motivasyonunu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğine bağlamasını, "Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı ve fırsat" olarak nitelendirdi.
THE WALL STREET JOURNAL'DAN, TRUMP'TAN ERDOĞAN'A "GÜÇLÜ DESTEK" YORUMU
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve F-35 savaş uçaklarını satma niyetini geniş bir analizle sayfalarına taşıdı.
WSJ, Trump'ın Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında söylediği, "Türkiye, müttefiklik hukukuna bağlı kalacağını düşündüğümüz diğer birçok ülkeden çok daha fazla bu hukuka uydu. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz, yaptırımları kaldırma zamanı geldi." şeklindeki Türkiye lehine olan güçlü açıklamalarını ön plana çıkardı.
FINANCIAL TIMES'A GÖRE BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞECEK
Financial Times gazetesi ise gelişmeleri, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında siber tehditler, terörle mücadele ve savunma sanayisini içeren kapsamlı bir güvenlik paktı imzalandığını aktararak verdi ve bu ortaklığın halihazırdaki Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasıyla pekişen güçlü ilişkileri daha da derinleştireceğini yazdı.
Analizde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden kademeli olarak çekilebileceği bir dönemde Londra'nın, bu stratejik boşluğu doldurabilecek en kritik aktör olarak Ankara'yı konumlandırdığı vurgulandı.
Ayrıca gazete, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı kendi taraflarında tutmakta zorlandığı bir süreçte, Birleşik Krallık'ın Türkiye'yi Trump yönetimi ve ABD dış politikası üzerinde giderek artan bir nüfuza sahip kilit bir güç olarak gördüğünü belirtti.