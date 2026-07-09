Türk sanatı NATO Zirvesi'ne damga vurdu! Macron'dan tebrik Trump'tan takdir
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Türkiye, diplomatik temasların yanı sıra kültürel zenginliğini de sanat aracılığıyla dünya liderlerine tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ve resmi karşılama programlarında sahne aldı. Klasik müzikten Türk dünyasına ait ezgilere uzanan repertuvarları ve geleneksel kıyafetleriyle beğeni toplayan sanatçılar, konuk heyetlerden tam not aldı.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi programlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanat kurumları Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası protokolle buluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk ve Türk dünyasının seçkin ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine sanatın evrensel diliyle katkı sundu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"NATO Zirvesi boyunca dünya liderlerini yalnızca diplomasiyle değil, köklü kültür ve sanat mirasımızın zarafetiyle de ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı sanatçılarımız; klasik müzikten Türk dünyasının eşsiz ezgilerine uzanan seçkin repertuvarlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çankaya Köşkü'nde ülkemizi başarıyla temsil etti. Karşılamalarda görev alan sanatçılarımızın geleneksel kıyafetleri ve icra ettikleri eserler, konuk devlet başkanları ile heyetlerinin takdirini kazandı. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde büyük bir başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz."
DÜNYA LİDERLERİNDEN TÜRK SANATÇILARINA TAKDİR
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının NATO Zirvesi kapsamında sergilediği performanslar, dünya liderlerinden de takdir gördü.
Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti.
Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu'nun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump, performans sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken sanatçılara kısa bir tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.