Türk sanatı NATO Zirvesi'ne damga vurdu! Macron'dan tebrik Trump'tan takdir

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu, Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluştururken Dış Bahçe Resepsiyonu'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması ve Kültiginin Narası gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, Kâtibim, Şehnaz Longa ve Nihavent Longa gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet'in Méditation, Camille Saint-Saëns'ın Le Cygne ve Johann Sebastian Bach'ın Adagio eserlerinin yanı sıra geleneksel Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki karşılama, lider görüşmeleri ve resepsiyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan dört farklı topluluk görev aldı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TÜRK MUSİKİSİNİN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kadın sanatçılarından oluşan ney, kanun ve klasik kemençe triosu sahne aldı.

Programda "Tûtî-i Mûcize-gûyem Ne Desem Lâf Değil", "Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkâr Peşrev", "Rast Medhal" ve "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü" gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi.

GELENEKSEL KARŞILAMA TÖRENLERİ KONUK HEYETLERDEN İLGİ GÖRDÜ

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki resmi karşılamalarda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetlerle devlet başkanları ve eşlerini çiçeklerle karşıladı.

Karşılamalarda kullanılan geleneksel kıyafetler ve sanatçıların sunumu konuk heyetlerin beğenisini topladı.

Güney Kore heyeti sanatçılarla bir süre sohbet ederek kullanılan enstrümanları yakından incelerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geleneksel kıyafetleri beğeniyle inceleyerek sanatçılara teşekkür etti.

Zirve boyunca sergilenen müzik performansları ve geleneksel karşılama programları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin uluslararası misafirlere en zarif şekilde yansıtılmasına katkı sağladı.