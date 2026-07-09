Ankara'da tarihi imza! NATO üyesi 9 ülke ortak banka kuruyor! Aralarında Türkiye de var
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde savunma finansmanı için tarihi adım atıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası (DSRB) kurulmasına yönelik niyet beyanı imzaladı. 2027'de faaliyete geçmesi planlanan ve merkezinin Kanada'da olması öngörülen banka, savunma ve güvenlik projelerine 100 milyar sterline (134 milyar dolar) kadar düşük maliyetli finansman sağlamayı hedefliyor.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma alanında dikkat çeken bir finansman adımı atıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna olmak üzere 9 ülke, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası (DSRB) kurulmasına yönelik niyet beyanı imzaladı.
100 MİLYAR STERLİN FİNANSMAN DESTEĞİ
Kurulması planlanan bankanın, savunma ve güvenlik projelerine 100 milyar sterline (134 milyar dolar) kadar uygun maliyetli finansman sağlaması hedefleniyor. Merkezinin Kanada'da bulunması öngörülen DSRB'nin 2027 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.
NE SAĞLAYACAK?
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Banka, müttefik ülkelerin hükümetlerine erişilebilir krediler gibi finansal destek sağlayarak savunma ve güvenlikle ilgili yatırımları finanse etmek için yardımcı olmayı amaçlıyor.
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Uzun vadeli, düşük maliyetli finansmanla hükümetlerin savunma harcamaları nedeniyle bütçelerinde mali baskı yaşamadan projelere sermaye sağlamasının yolunu açacak.
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Savunma ve güvenlik firmalarının ticari bankalardaki işlemleri için garantör olacak. Özel bankaları savunma şirketlerine daha kolay yatırım yapmaya teşvik etmeye çalışacak.
DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ DESTEĞİ
Sabah'ın haberine göre uzmanlar, NATO ülkelerinin yaklaşık yüzde 70'inin, Almanya gibi AAA puanlı ülkelerden daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kendi AAA notu ile donatılmış DSR Bank'ın, düşük maliyetli sermayenin kilidini açmak için müttefik kredi gücünü bir araya getireceğini söylüyor.
ÇERÇEVESİ NİSANDA ÇİZİLDİ
DSR Bank ilk olarak 2025 yılında, DSRB Kalkınma Grubu'nun CEO'su Rob Murray tarafından önerildi. Landesbank Baden-Württemberg, JPMorgan Chase, ING Group, Commerzbank ve Deutsche Bank dahil olmak üzere birçok finans kurumu bunu destekledi. Kanada, bankanın oluşturulması için destek verdi. Nisan 2026'da Kanada'nın Montréal kentindeki müzakerelerin ardından DSRB'nin çerçevesi oluşturuldu.
KANADA BAŞBAKANI AÇIKLADI
NATO Zirvesi'nde açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, "Müttefikler savunma sektörüne yatırımlarını artırırken, endüstri kapasitelerini genişletirken ve kritik ekipmanların üretimini hızlandırırken, savunma, güvenlik ve dayanıklılık önceliklerimizi gerçekleştirmek için büyük ölçekli kamu ve özel sermayeyi harekete geçirme ihtiyacının farkındayız. Bankayı kurmak için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Sağlam bir kredi tabanı üzerine kurulu olan banka, üye ülkelerde sermayeye erişimini genişletecektir" dedi.