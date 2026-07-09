Ankara'da tarihi imza! NATO üyesi 9 ülke ortak banka kuruyor! Aralarında Türkiye de var

Kurulması planlanan bankanın, savunma ve güvenlik projelerine 100 milyar sterline (134 milyar dolar) kadar uygun maliyetli finansman sağlaması hedefleniyor. Merkezinin Kanada'da bulunması öngörülen DSRB'nin 2027 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma alanında dikkat çeken bir finansman adımı atıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna olmak üzere 9 ülke, Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası (DSRB) kurulmasına yönelik niyet beyanı imzaladı.

Sabah'ın haberine göre uzmanlar, NATO ülkelerinin yaklaşık yüzde 70'inin, Almanya gibi AAA puanlı ülkelerden daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kendi AAA notu ile donatılmış DSR Bank'ın, düşük maliyetli sermayenin kilidini açmak için müttefik kredi gücünü bir araya getireceğini söylüyor.

Savunma ve güvenlik firmalarının ticari bankalardaki işlemleri için garantör olacak. Özel bankaları savunma şirketlerine daha kolay yatırım yapmaya teşvik etmeye çalışacak.

Banka, müttefik ülkelerin hükümetlerine erişilebilir krediler gibi finansal destek sağlayarak savunma ve güvenlikle ilgili yatırımları finanse etmek için yardımcı olmayı amaçlıyor.

ÇERÇEVESİ NİSANDA ÇİZİLDİ



DSR Bank ilk olarak 2025 yılında, DSRB Kalkınma Grubu'nun CEO'su Rob Murray tarafından önerildi. Landesbank Baden-Württemberg, JPMorgan Chase, ING Group, Commerzbank ve Deutsche Bank dahil olmak üzere birçok finans kurumu bunu destekledi. Kanada, bankanın oluşturulması için destek verdi. Nisan 2026'da Kanada'nın Montréal kentindeki müzakerelerin ardından DSRB'nin çerçevesi oluşturuldu.