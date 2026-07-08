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NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz zirve başlamadan gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sabahın erken saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşuya çıkan Macron, dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen liderler yemeğinde kameralara yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,36. düzenlenen NATO Zirvesi için Ankara'da bulunuyor.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 2

Yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'da güne spor yaparak başlayan Macron, önce İran Caddesi boyunca kendisine eşlik eden ekiple koştu, ardından Seğmenler Parkı'na geçti.

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NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 3

Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların geçişi kısa süreliğine durduruldu. Koşusunu tamamlayan Macron, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği alana gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 4

Koşu sırasında güvenlik güçlerine el sallayan Macron'un rahat tavırları da objektiflere yansıdı.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 5

KŞAM YEMEĞİNDE KAMERALARA YANSIYAN AN

Macron'un Ankara mesaisinde en çok konuşulan görüntü ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen liderler yemeğinde kaydedildi.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın konuklarını karşıladığı sırada Macron'un Emine Erdoğan'a yönelik samimi selamlaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 7

Görüntülerde Macron'un Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştığı anlar binlerce kez paylaşılırken, o görüntüler zirvenin diplomatik temaslarına ara olarak değerlenidirildi.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 8

MACRON NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA

Macron, dün akşam saatlerinde zirve için Ankara'ya ulaştı. Türkiye'den önce Suriye'yi ziyeret eden Macron, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkililer tarafından karşılandı.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 9

Macron, karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron daha sonra konaklayacağı otele geçti.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 10

Macron'un koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Seğmenler Parkı vatandaşların geçişine kısa süre kapatılırken Macron NATO zirvesine katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 11

İşte Macron'un Seğmenler Parkı koşusundan görüntüler

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 12

İşte Macron'un Seğmenler Parkı koşusundan görüntüler

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 13

İşte Macron'un Seğmenler Parkı koşusundan görüntüler

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 14

İşte Macron'un Seğmenler Parkı koşusundan görüntüler

NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu 15

İşte Macron'un Seğmenler Parkı koşusundan görüntüler

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