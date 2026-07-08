NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu
NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz zirve başlamadan gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sabahın erken saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşuya çıkan Macron, dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen liderler yemeğinde kameralara yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,36. düzenlenen NATO Zirvesi için Ankara'da bulunuyor.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'da güne spor yaparak başlayan Macron, önce İran Caddesi boyunca kendisine eşlik eden ekiple koştu, ardından Seğmenler Parkı'na geçti.
Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların geçişi kısa süreliğine durduruldu. Koşusunu tamamlayan Macron, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği alana gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
Koşu sırasında güvenlik güçlerine el sallayan Macron'un rahat tavırları da objektiflere yansıdı.
KŞAM YEMEĞİNDE KAMERALARA YANSIYAN AN
Macron'un Ankara mesaisinde en çok konuşulan görüntü ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen liderler yemeğinde kaydedildi.