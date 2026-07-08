NATO Zirvesi'nde Macron'un halleri: Seğmenler Parkı'nda koştu en çok konuşulan anı Emine Erdoğan'a yönelik hareketi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın konuklarını karşıladığı sırada Macron'un Emine Erdoğan'a yönelik samimi selamlaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde Macron'un Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştığı anlar binlerce kez paylaşılırken, o görüntüler zirvenin diplomatik temaslarına ara olarak değerlenidirildi.

MACRON NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA Macron, dün akşam saatlerinde zirve için Ankara'ya ulaştı. Türkiye'den önce Suriye'yi ziyeret eden Macron, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkililer tarafından karşılandı.

Macron, karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron daha sonra konaklayacağı otele geçti.