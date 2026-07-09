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NATO Zirvesi'ne o anlar damga vurdu! Dünya liderleri hem güldürdü hem şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Zirvesi'ne o anlar damga vurdu! Dünya liderleri hem güldürdü hem şaşırttı

Ankara, dünya siyasetine yön veren tarihi bir buluşmaya, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dünyayı şekillendiren kritik konuların masada olduğu zirve, sadece resmi oturumlarla değil; liderlerin ilginç halleri, sürpriz diyalogları ve perde arkasına yansıyan çarpıcı detaylarıyla gündeme damga vurdu.

Ankara'da gerçekleşen tarihi zirvenin karşılama seremonisi adeta bir görsel şölene dönüştü. Yeniçeri birliklerinin yer aldığı ve Mehteran takımının marşlar çaldığı atmosfer, İzlanda Başbakanı Frostadottir'i adeta büyüledi. Aracından indiği andan itibaren çevresindeki tarihi atmosfere hayran kalan Frostadottir'in şaşkınlığı ve verdiği tepkiler kameralara anbean yansıdı.

ANKARA ZİRVESİ'NE DAMGA VURAN ANLAR

TRUMP'TAN CAATSA MÜJDESİ: "YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞIZ"

Zirvenin en çok konuşulan ismi şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump oldu. Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili tarihi bir açıklama yapan Trump, "Çok ünlü bir adam olan Marco Rubio ile yakından çalışıyoruz. Harika bir Dışişleri Bakanı. Ayrıca Scott Bessent, Pete ve diğer herkesle birlikte... Yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri sarf ettiği sırada Başkan Erdoğan'ın verdiği tepki ise zirvenin en dikkat çekici karelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ANKARA NATO ZİRVESİ'NİN ŞİFRELERİ NELER?

AİLE FOTOĞRAFINDA SOĞUK RÜZGARLAR: MELONİ VE TRUMP GERİLİMİ

Diplomasi koridorlarında bir süredir konuşulan Trump ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki gerilim, NATO zirvesinde de kendisini hissettirdi. İki liderin nasıl karşı karşıya geleceği merak konusuyken, aile fotoğrafı çekimi sırasında tansiyon yükseldi. Yerini alan Meloni, Trump'ı gördüğü anda göz göze gelmemek için yüzünü çevirerek aradaki soğukluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

MACRON'UN GÖZLÜKLERİ VE EDİ RAMA'NIN BEYAZ AYAKKABILARI

Zirvede sadece kararlar değil, liderlerin tarzları da çok konuşuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki gün boyunca gözünden çıkarmadığı gözlükleriyle dikkat çekerken; bu tarz, selamlama sırasında Başkan Erdoğan'ın da gözünden kaçmadı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Tarzından ödün vermeyen bir diğer isim ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Her toplantıda giydiği meşhur beyaz spor ayakkabılarıyla boy gösteren Rama'nın bu tercihi, NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından yanındaki Trump'a gösterildi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

2 METRELİK BAŞBAKANIN FOTOĞRAF KARESİYLE İMTİHANI

Edi Rama sadece ayakkabılarıyla değil, 2 metrelik devasa boyuyla da zirvenin ilgi odağıydı. Aile fotoğrafı çekimi sırasında en ön sırada yer alan Rama, arkasındaki liderlerin görüş açısını kapatınca platformdan inmek zorunda kaldı. Ancak NATO Genel Sekreteri Rutte'nin müdahalesiyle Rama, yeniden eski yerine döndü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

KÜLLİYE'NİN MİNİK EV SAHİPLERİ VE JAPON BAKANIN 'BARDAK SU' ŞAŞKINLIĞI

Zirvenin en sempatik anları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Ankara kedileri anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız"ın yabancı basının ilgi odağı olmasıyla yaşandı. Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Koizumi, ilk bakışta mum sandığı şeyin ambalajlı bardak su olduğunu öğrendiğini belirterek, yaşadığı bu "su imtihanını" sosyal medya hesabından esprili bir dille aktardı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'nde objektiflere yansıyan o anlar...

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran o anlar

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