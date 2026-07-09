Ankara'da gerçekleşen tarihi zirvenin karşılama seremonisi adeta bir görsel şölene dönüştü. Yeniçeri birliklerinin yer aldığı ve Mehteran takımının marşlar çaldığı atmosfer, İzlanda Başbakanı Frostadottir'i adeta büyüledi. Aracından indiği andan itibaren çevresindeki tarihi atmosfere hayran kalan Frostadottir'in şaşkınlığı ve verdiği tepkiler kameralara anbean yansıdı.

TRUMP'TAN CAATSA MÜJDESİ: "YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞIZ"

Zirvenin en çok konuşulan ismi şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump oldu. Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili tarihi bir açıklama yapan Trump, "Çok ünlü bir adam olan Marco Rubio ile yakından çalışıyoruz. Harika bir Dışişleri Bakanı. Ayrıca Scott Bessent, Pete ve diğer herkesle birlikte... Yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri sarf ettiği sırada Başkan Erdoğan'ın verdiği tepki ise zirvenin en dikkat çekici karelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

AİLE FOTOĞRAFINDA SOĞUK RÜZGARLAR: MELONİ VE TRUMP GERİLİMİ

Diplomasi koridorlarında bir süredir konuşulan Trump ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki gerilim, NATO zirvesinde de kendisini hissettirdi. İki liderin nasıl karşı karşıya geleceği merak konusuyken, aile fotoğrafı çekimi sırasında tansiyon yükseldi. Yerini alan Meloni, Trump'ı gördüğü anda göz göze gelmemek için yüzünü çevirerek aradaki soğukluğu bir kez daha gözler önüne serdi.