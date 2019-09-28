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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...

Uçakta yaşanan olaylar görenleri midesini bulandırıyor. Her gün dünyada milyonlarca kişi uçağa binmektedir. Uçak yolculuğu sırasında hostesler tarafından çeşitli ikramlar yapılmaktadır. Bu bağlamda mide bulandıran bir itiraf geldi. Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:05
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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...

Inside Edition sitesinin haberine göre Hardwick, havayolu şirketinin kurallarına göre uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini, bu nedenle kendisinin ve iş arkadaşlarının uçakta asla çay ve kahve içmediklerini belirtti.

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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...

Koltuklardaki katlanır masalarının da her zaman antibakteriyel mendillerle silinmesini öneren Hardwick, uçağı temizleyen ekibin her masayı ayrı ayrı açacak kadar zamanı olmadığı için masaları hiçbir zaman temizlemediğini aktardı.

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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...

Daha önce Hainan Airlines havayolu şirketinin yaptığı seferle Edinburgh'tan Dublin'e uçan bir yolcu, uçaktaki kir kaplı salona kızarak bunun şimdiye kadar gördüğü en kirli uçak olduğunu söylemişti.

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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...
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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...