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Uçaktaki iğrenç olayı hostes itiraf etti! Mide bulandırdı...
Uçakta yaşanan olaylar görenleri midesini bulandırıyor. Her gün dünyada milyonlarca kişi uçağa binmektedir. Uçak yolculuğu sırasında hostesler tarafından çeşitli ikramlar yapılmaktadır. Bu bağlamda mide bulandıran bir itiraf geldi. Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:05
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