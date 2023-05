The Economist'in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için artık sayılı saatler kalırken, Batı medyasının AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı had safhaya ulaşmış durumda. İngiliz gazetesi The Economist'in kirli oyununu ise yine İngiliz menşeili başka bir gazete ortaya çıkardı. Gazete, Batı'nın Erdoğan düşmanlığının nedenini açıklarken The Economist'in 'diktatör' söylemlerine "Duyulan en aptalca şey" yorumunda bulundu.

