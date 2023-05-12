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The Economist'in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için artık sayılı saatler kalırken, Batı medyasının AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı had safhaya ulaşmış durumda. İngiliz gazetesi The Economist'in kirli oyununu ise yine İngiliz menşeili başka bir gazete ortaya çıkardı. Gazete, Batı'nın Erdoğan düşmanlığının nedenini açıklarken The Economist'in 'diktatör' söylemlerine "Duyulan en aptalca şey" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:12
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The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Uluslararası ajanslar manşetlerinde seçime yönelik analizlere sıklıkla yer veriyor.

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The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

Seçim sürecine girildiğinden beri özellikle dış basında Türkiye ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

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The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

Bu karalama kampayasıyla ilgili ise İngiliz menşeili Middle East Eye (MEE), "Türkiye seçimleri: Avrupa neden Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor?" başlıklı bir analize yer verdi.

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The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

The Economist'i mercek altına alan MEE, "The Economist, son baskısında Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösterdi ve sonucun yalnızca Türkiye'nin değil, demokrasinin de geleceği için önemli olduğunu ifade etti" dedi.

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The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

The Economist'in başka sözlerine de yer veren gazete, "'En önemlisi Macaristan'dan Hindistan'a diktatörlüğün yükselişte olduğu bir dönemde Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi diktatörlerin yenilebileceğini gösterir' sözleri söylenecek en aptalca şey" dedi.