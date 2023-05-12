The Economist’in kirli oyununu başka bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı! İşte Başkan Erdoğan düşmanlığının nedeni

The Economist'i mercek altına alan MEE, "The Economist, son baskısında Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösterdi ve sonucun yalnızca Türkiye'nin değil, demokrasinin de geleceği için önemli olduğunu ifade etti" dedi.