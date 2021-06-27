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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye "bombalarız" mesajı

Rusya ve ingiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz donanmasına ait savaş gemisine jetlerle bomba atmasının ardından roket saldırısı yapacağı iddiaları dünya basınını salladı. Provokasyonlara karşı sert cevapların devam edeceğini belirten Moskova, "Bu kez rotayı değil hedefi bombalarız" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 10:19
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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye bombalarız mesajı

Karadeniz'de çıkan Rusya-İngiltere gerginliğinde savaşın eşiğine gelindi. İngiltere'nin provokasyonları sonrası savaş jetlerini havalandıran Rusya, gemilerin rotasını bombalamıştı. Yeni bir uyarı açıklaması yapan Moskova, 2. provokasyonda bombaların hedefe gönderileceğini belirtti.

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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye bombalarız mesajı

Rusya'nın yayınladığı NOTAM'a göre, Rus Donanması'nın Akdeniz'deki kalıcı oluşumuna ait gemileri Kraliyet Donanması'nın amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'e 30 km kadar kısa bir mesafede füze tatbikatı yapacak.

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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye bombalarız mesajı

Duyuruya göre, Rus savaş gemilerinin manevraları bugün geç saatlerde gerçekleşecek. HMS Queen Elizabeth liderliğindeki Kraliyet Donanması taşıyıcı grubu şu anda Kıbrıs'ın güneyinde konuşlanmış durumda ve 30 Haziran'a kadar orada kalması bekleniyor.

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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye bombalarız mesajı

Bu haftanın başlarında, Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Doğu Akdeniz'de beş savaş gemisi, iki denizaltı, Tu-22M3 stratejik/deniz saldırı bombardıman uçakları ve hipersonik füze yetenekli MiG-31K'ların katılacağı ortak deniz ve havacılık kuvvetleri tatbikatlarının başladığını duyurmuştu.

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Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye bombalarız mesajı

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki MiG-31K'nın tatbikatlar öncesinde Rusya'nın Suriye'deki Khmeimim Hava Üssü'ne ulaştığını doğrulamıştı.