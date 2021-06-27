Moskova füzeleri hazırladı! Rusya'dan İngiltere'ye "bombalarız" mesajı

Rusya ve ingiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz donanmasına ait savaş gemisine jetlerle bomba atmasının ardından roket saldırısı yapacağı iddiaları dünya basınını salladı. Provokasyonlara karşı sert cevapların devam edeceğini belirten Moskova, "Bu kez rotayı değil hedefi bombalarız" açıklamasında bulundu.