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Miçotakis'e kendi ekibinden uyarı! Türkiye'nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye karşıtı politikaları iki ülke arasındaki ilişkileri iyice gerdi. Başkan Erdoğan Yunan hükümetine gereken uyarıları yaparken, aynı ikazları bu sefer Miçotakis'in ekibinden geldi. 'Türkiye Stratejik Özerlik Arayışında' raporu Yunan Başbakanı'nın keyfini kaçırdı. Raporda siyaset,etkinlik sahası ve askeri güç olarak gelişmiş ve büyümüş Türkiye, Atina'yı panikletti.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 10:21
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Miçotakis’e kendi ekibinden uyarı! Türkiye’nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi
Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.
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Miçotakis’e kendi ekibinden uyarı! Türkiye’nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi
Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usulsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.
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Miçotakis’e kendi ekibinden uyarı! Türkiye’nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi
'Türkiye Stratejik Özerlik Arayışında' isimli raporda askeri uzmanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Ege'de artan gücünü kaleme aldıklarını belirtti.
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Miçotakis’e kendi ekibinden uyarı! Türkiye’nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi
Raporda özellikle, Doğu Akdeniz'in uluslararasıı deniz ticaretinin yüzde 25'inin geçiş rotasında bulunduğu ve buraya hakim olan gücün de dünyada söz sahibi ülkelerden olacağına vurgu yapıldı.
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Miçotakis’e kendi ekibinden uyarı! Türkiye’nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaptığı harekatı değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin kendi milli savunma sanayisi tarafından desteklenen otonom yetenekleri geliştirdiğinin de altını çizdi.