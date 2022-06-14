Miçotakis'e kendi ekibinden uyarı! Türkiye'nin gücünü ölçtüler! Sonuç hiç hoşlarına gitmedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye karşıtı politikaları iki ülke arasındaki ilişkileri iyice gerdi. Başkan Erdoğan Yunan hükümetine gereken uyarıları yaparken, aynı ikazları bu sefer Miçotakis'in ekibinden geldi. 'Türkiye Stratejik Özerlik Arayışında' raporu Yunan Başbakanı'nın keyfini kaçırdı. Raporda siyaset,etkinlik sahası ve askeri güç olarak gelişmiş ve büyümüş Türkiye, Atina'yı panikletti.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL