Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Hastanelerin dışında ise hastaların yakınları bir yatak bulabilme umuduyla bazen 12 saat kadar bekliyor. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, bazı hastalar hastane bahçesinde beklerken can veriyor. Yeni Delhi'deki büyük hastanelerdeki oksijen krizini doktorlardan biri 'korkutucu' olarak tanımlayıp ekliyor: "Ana tankı kullanıp bitirdiğinizde, son çare olarak başvurabileceğiniz hiçbir şey yok."