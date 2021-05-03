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Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler
Her türlü canlının tüketildiği ve pislik içinde yaşanılan Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'daki mutantın ardından ülkede artan ölümler Çin'de Komünist Parti tarafından dalga konusu oldu. Partinin Twitter hesabından can kayıplarıyla dalga geçilirken gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:32Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:55