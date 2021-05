Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Her türlü canlının tüketildiği ve pislik içinde yaşanılan Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'daki mutantın ardından ülkede artan ölümler Çin'de Komünist Parti tarafından dalga konusu oldu. Partinin Twitter hesabından can kayıplarıyla dalga geçilirken gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırıldı.