03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Her türlü canlının tüketildiği ve pislik içinde yaşanılan Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'daki mutantın ardından ülkede artan ölümler Çin'de Komünist Parti tarafından dalga konusu oldu. Partinin Twitter hesabından can kayıplarıyla dalga geçilirken gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:55
  • 1
  • 24
Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Koronavirüs salgınını dünyaya yayan Çin şimdi diğer ülkelerle dalga geçiyor. Çin'de Komünist Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj dünyada şok etkisi yarattı. Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki ölümlerle alay eden bir paylaşım, yükselen tepkilerin ardından silindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Nisan ayının ikinci yarısından itibaren koronavirüs vakalarında arka arkaya dünya rekoru kıran ve salgının merkez üssü haline gelen Hindistan'da, tablo her geçen içler acısı bir hale dönüşüyor.

  • 3
  • 24
Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Pazartesi günü 368 bin test daha pozitif sonuç verdi, sağlık sisteminin çöktüğü ülkede birçok hastanede oksijen bitti. Başkent Yeni Delhi'de yalnızca Cumartesi günü aralarında bir doktorun da bulunduğu 12 hasta oksijen bitince hayatını kaybetti.

  • 4
  • 24
Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Hastanelerin dışında ise hastaların yakınları bir yatak bulabilme umuduyla bazen 12 saat kadar bekliyor. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, bazı hastalar hastane bahçesinde beklerken can veriyor. Yeni Delhi'deki büyük hastanelerdeki oksijen krizini doktorlardan biri 'korkutucu' olarak tanımlayıp ekliyor: "Ana tankı kullanıp bitirdiğinizde, son çare olarak başvurabileceğiniz hiçbir şey yok."

  • 5
  • 24
Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin şimdi de dalga geçiyor! Rezil paylaşımı sildiler

Yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesindeki doktorlardan Gautam Singh, Shri Ram Singh hastanesinde 50 boş yatak olduğunu, yoğun bakımda 16 kişilik yer bulunduğunu ancak oksijen garantisi veremediklerini söylüyor. Dr. Gautam Singh, yaşananları her gün verilen bir savaşa benzetiyor: Hastane personelinin yarısı biten oksijen tüplerinin yenisini bulmak için her günü yollarda geçiriyor."