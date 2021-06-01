Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

İbiza'dan Milano'ya giden Ryanair uçağında, öfkeli bir İtalyan kadın maske takmakla ilgili bir tartışma sırasında başka bir kadın yolcuya saldırırken görüntülendi. Olayın ne zaman yaşandığı tam olarak bilinmemekle birlikte o anların kamera görüntüleri YouTube'da paylaşılınca adeta dünyada viral hale gelerek yayıldı.