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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

İspanya'dan İtalya giden yolcu uçağında yaşananlar yolcuları şoke etti. Koronavirüs salgını nedeniyle hava ulaşımında maske kullanımının zorunlu olması dünyanın çeşitli yerlerinde uçaklarda şiddetli kavgalar çıkmasına neden oluyor. Bu kavgaların son örneğinde ise yolcular neye uğradıklarına şaşırdı.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:44
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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

Koronavirüs salgınının başından beri uçuşlarda, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için tüm yolcuların uçuş süresi boyunca yüz maskesi takması zorunlu hale getirilmişti. Bu zorunluluk çoğu zaman uçaklarda maske kavgaları yaşanmasına sebep oluyor.

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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

Bunun son örneği ise İspanya'dan kalkan yolcu uçağında, maske takmayı reddeden kadının uçağı adeta boks ringine çevirmesiyle yaşandı.

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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

İbiza'dan Milano'ya giden Ryanair uçağında, öfkeli bir İtalyan kadın maske takmakla ilgili bir tartışma sırasında başka bir kadın yolcuya saldırırken görüntülendi. Olayın ne zaman yaşandığı tam olarak bilinmemekle birlikte o anların kamera görüntüleri YouTube'da paylaşılınca adeta dünyada viral hale gelerek yayıldı.

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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

Yerel basında çıkan haberlere göre, diğer yolcular İtalyan kadından maskesini takmasını istedi. Kadın ise önce sözlü olarak hakaret ederek duruma tepki gösterdi.

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Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

Maskesiz olan ve maske takmayı şiddetle reddeden kadın gerginlik tırmandıkça, yolcuların üstüne tükürmeye ve onlara fiziksel olarak saldırmaya başladı. Kadının kendisine tepki gösteren kişilere tekmeler atarak saldırdığı anlar anbean kaydedildi.