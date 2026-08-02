CANLI YAYIN

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İran ile savaşın ABD ordusunun kaynakları üzerindeki baskısı giderek büyürken İsrail'in savunmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Washington Post'un özel haberine göre ABD'nin Avrupa'daki en üst düzey komutanı General Alexus Grynkewich, Pentagon'a gönderdiği yazılı bildirimde İsrail'i İran'ın balistik füzelerine karşı korumaya devam etmek için yeterli deniz gücüne sahip olmadığı uyarısında bulundu.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 1

İran savaşının uzaması ABD'nin askeri kaynaklarını zorlarken Washington'dan İsrail'i endişelendirecek bir haber geldi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 2

Washington Post'un ortaya çıkardığı özel yazışmaya göre ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Alexus Grynkewich, Pentagon'a İsrail'i İran'ın balistik füzelerine karşı koruyacak yeterli deniz gücünün kalmadığı uyarısında bulundu.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 3

Amerikalı general, bir muhrip daha tahsis edilmemesi halinde kritik bir tercih yapmak zorunda kalacağını belirterek önceliğin İsrail değil, ABD ana karasının savunması olacağını bildirdi. Ortaya çıkan yazışma, İran savaşında İsrail'in füze savunmasının önemli bölümünü üstlenen Washington'ın askeri kaynaklarında yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 4

İSRAİL'E KÖTÜ HABER: ÖNCELİK ABD ANA KARASININ

Washington Post'a göre ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Alexus Grynkewich, üst düzey Pentagon yetkililerine bu hafta yazılı bir bildirim gönderdi.

Grynkewich, İsrail'in İran'dan gelebilecek balistik füzelere karşı korunmasında kritik rol oynayan ABD Donanmasına ait muhriplerin sayısının yetersiz kaldığı uyarısını yaptı.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 5

Generalin değerlendirmesine göre Avrupa Komutanlığı'na bir muhrip daha verilmemesi halinde kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda kritik bir tercih yapılması gerekecek.

Bu tercihte ise İsrail ikinci sıraya düşecek.

Washington Post'a konuşan yetkililere göre Grynkewich, Pentagon'a böyle bir durumda ABD "ana vatanının" savunmasına İsrail'in savunmasından daha fazla öncelik vermek zorunda kalacağını iletti.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 6

PENTAGON'LA YAZIŞMA ORTAYA ÇIKTI

ABD'li bir savunma yetkilisi, Grynkewich'in Pentagon'a yaptığı bildirimin ordunun üst düzey komutanlarının geçmişte de kullandığı bir yönteme benzediğini söyledi.

Komutanların, Washington'ın değerlendirmesi gerektiğini düşündükleri ciddi risklerle karşılaşmaları durumunda Pentagon'u bu şekilde bilgilendirebildiği belirtildi.

Özellikle sınırlı sayıdaki silah ve askeri kaynakların farklı bölgelerdeki komutanlıklar arasında paylaştırılması gerektiğinde bu tür uyarıların gündeme gelebildiğine dikkat çekildi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 7

Pentagon, Washington Post'un konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi. ABD Avrupa Komutanlığı da yorum taleplerini karşılıksız bıraktı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden de konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 8

İRAN SAVAŞI ABD'NİN STOKLARINI ZORLUYOR

General Grynkewich'in uyarısının zamanlaması da dikkat çekti.

Yaklaşık beş aydır devam eden İran savaşında Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin çökmesinin ardından saldırılar yeniden neredeyse günlük hale geldi.

Washington Post'a göre operasyonların yoğunluğu, ABD'nin kritik savunma silahı stoklarını giderek daha fazla tüketiyor.

Bu tablonun en fazla baskı oluşturduğu kuvvetlerden biri ise ABD Donanması.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 9

Trump yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına karşı Tahran'a ait limanların abluka altına alınması talimatı verdi. ABD Donanması bu nedenle İran çevresindeki sularda büyük bir askeri güç bulunduruyor.

Aynı donanmanın İsrail'i İran'ın balistik füzelerinden koruması, Kızıldeniz'deki Husi tehdidine karşı görev yapması ve Avrupa'daki güvenlik sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 10

İSRAİL'İN FÜZE KALKANINDA ABD'NİN ROLÜ KRİTİK

Doğu Akdeniz'de konuşlandırılan ABD muhripleri uzun süredir İsrail'in hava ve füze savunmasının önemli unsurlarından biri konumunda.

Güçlü radarlarla donatılan ve farklı tipte önleyici füzeler taşıyan ABD savaş gemileri, geçmişte İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin yanı sıra Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarında da devreye girdi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 11

ABD Avrupa Komutanlığı ise Akdeniz'deki askeri operasyonları koordine etmesi nedeniyle İsrail'in savunulmasında kritik görev üstleniyor. Ancak Avrupa Komutanlığı'nın tek sorumluluğu İsrail değil.

ABD'nin Avrupa'daki güçlerinin aynı zamanda NATO topraklarına yönelik olası bir Rus saldırısına karşı hazırlıklı tutulması gerekiyor. Washington açısından bir başka kritik başlık ise Rusya'nın ABD ana karasına ulaşabilecek balistik füzelere sahip olması. Bu nedenle Pentagon'un elindeki savaş gemilerini yalnızca İsrail'in savunmasına ayırması mümkün değil.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 12

WASHINGTON POST DAHA ÖNCE DE ORTAYA ÇIKARMIŞTI: YÜKÜ ABD TAŞIDI

Washington Post'un mayıs ayında yayımladığı başka bir haber de İsrail'in İran saldırılarına karşı savunmasında ABD'nin ne kadar büyük bir rol üstlendiğini ortaya koymuştu.

Savaşın erken döneminde Pentagon tarafından yapılan değerlendirmelere göre İran'ın balistik füze saldırılarının püskürtülmesinde yükün önemli bölümünü Amerikan güçleri taşıdı.

ABD'nin kullandığı savunma silahlarının İsrail'in kendi hava savunma sistemlerinden çok daha sık devreye girdiği tespit edildi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 13

Bunların başında Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma Sistemi THAAD ile Doğu Akdeniz'deki ABD savaş gemilerinden ateşlenen önleyici füzeler geldi.

Son ortaya çıkan yazışma ise bu yoğun kullanımın sürdürülebilirliği konusunda Amerikan ordusunun kendi içinde ciddi endişeler bulunduğunu gösterdi.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 14

ABD'NİN MUHRİPLERİNDE BAKIM SORUNLARI BİRİKTİ

ABD Donanmasının İspanya'daki Rota Limanı'ndan görev yapan beş muhribi bulunuyor. Altıncı geminin ise yılın ilerleyen dönemlerinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

Ancak Washington Post'a konuşan yetkililer, İran savaşının yarattığı yoğun operasyon temposu nedeniyle gemilerdeki bakım sorunlarının biriktiğini bildirdi.

Bu durum General Grynkewich'in elindeki seçenekleri daha da sınırlıyor. Washington Post, ABD'li askeri yetkililerin güvenlik endişelerini gerekçe göstermesi üzerine gemilerin ne ölçüde göreve hazır olduğuna ilişkin bazı ayrıntıları yayımlamadı.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 15

AKDENİZ'DE İKİ MUHRİP, ROTA'DA ÜÇ MUHRİP

Washington Post'a konuşan bir ABD'li yetkilinin verdiği bilgilere göre cuma günü USS Paul Ignatius ve USS Roosevelt muhripleri Akdeniz'de bulunuyordu.

USS Arleigh Burke, USS Bulkeley ve USS Oscar Austin muhripleri ise İspanya'daki Rota Limanı'ndaydı.

Ancak İran'a yaklaşıldığında ABD'nin çok daha büyük bir deniz gücüyle karşılaşılıyor.

Umman Denizi'nde USS George H.W. Bush ve USS Abraham Lincoln uçak gemilerinin yanı sıra en az 15 Amerikan savaş gemisinin konuşlandırıldığı belirtildi.

Bu gemilerin 11'ini muhripler oluşturuyor.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 16

ABD DONANMASI BİRÇOK CEPHEYE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

İran yakınlarındaki Amerikan filosu, Trump yönetiminin İran limanlarına uyguladığı ablukanın merkezinde bulunuyor.

ABD ordusu aynı zamanda "Özgürlük Projesi" adı verilen faaliyet kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin korunmasına yardımcı oluyor.

Bir başka Amerikan muhribi USS Gonzalez ise Kızıldeniz'de görev yapıyor. İran destekli Husiler, ABD ve bölgedeki müttefikleri üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla ticari gemilere yönelik kendi ablukalarını uygulamaya çalışıyor.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 17

ABD'nin bölgedeki önemli ortaklarından Suudi Arabistan ise Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla askeri bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor.

Ortaya çıkan tablo, ABD Donanmasının Akdeniz'den Kızıldeniz'e, Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi'ne kadar geniş bir alanda aynı anda çok sayıda görev yürütmek zorunda kaldığını gösteriyor.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 18

İSRAİL'İ KORUMANIN MALİYETİ ARTIYOR

Washington Post'un ortaya çıkardığı yazışma, İran savaşının yalnızca bölgesel dengeleri değil, ABD'nin kendi askeri kaynaklarını nasıl kullanacağına ilişkin hesaplarını da etkilediğini gösteriyor.

İsrail'in İran'ın balistik füzelerine karşı savunulmasında Amerikan THAAD sistemlerinin ve denizden fırlatılan önleyici füzelerin yoğun biçimde kullanılması, Washington'ın kritik savunma kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 19

Şimdi ise Avrupa'daki en üst düzey Amerikalı komutan, mevcut imkanlarla İsrail'in savunmasını aynı seviyede sürdürmenin mümkün olmayabileceği konusunda Pentagon'u uyarıyor.

Grynkewich'in bir muhrip daha tahsis edilmemesi durumunda ABD ana karasını İsrail'in önüne koyacağını bildirmesi, Washington'ın askeri kaynaklarının sınırsız olmadığını gösteren en dikkat çekici işaretlerden biri oldu.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 20

SAVAŞ ABD İÇİNDE DE BASKI YARATIYOR

Askeri cephedeki kaynak sıkıntısına ABD içindeki siyasi baskı da ekleniyor. Washington Post'a göre İran savaşı Amerikan kamuoyunda giderek daha az destek görüyor.

Kongrede hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat isimlerin Trump yönetimine yönelik rahatsızlığı artıyor. Üst düzey yönetim yetkililerinin savaşı ABD açısından olumlu şartlarla nasıl sona erdireceklerine ilişkin net bir plan ortaya koymakta zorlanması da eleştirilerin odağında.

İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı 21

Özellikle Cumhuriyetçiler arasında savaşın ekonomik sonuçlarına ilişkin endişelerin büyüdüğü belirtiliyor.

İran savaşının benzin, gıda ve diğer temel ürünlerin fiyatları üzerindeki etkisinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye siyasi bedel ödetmesinden endişe ediliyor.

Washington Post'un ortaya çıkardığı Pentagon yazışması ise bütün bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı: İran savaşının uzaması durumunda Washington, İsrail'i korumak için kullandığı askeri kaynaklarla kendi savunma ihtiyaçları arasında giderek daha zor tercihler yapmak zorunda kalabilir.

Gazze planı öncesi Trump’tan Netanyahu’ya çok sert çıkış GAZZE PLANI ÖNCESİ TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ÇOK SERT ÇIKIŞ
Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor "NETANYAHU PATRONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"
ABD basını yazdı: Trump, Netanyahunun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! ABD BASINI YAZDI: TRUMP, NETANYAHU'NUN TÜRKİYE ÇIKIŞINA ÇOK ÖFKELENDİ!
JD Vancedan Epstein itirafı JD VANCE'DAN EPSTEİN İTİRAFI
İran: Türkiye ABD-İsrail planını engelledi İRAN: TÜRKİYE ABD-İSRAİL PLANINI ENGELLEDİ
Yedioth: Netanyahu F-35 konusunu Trumpa açamadı YEDİOTH: NETANYAHU F-35 KONUSUNU TRUMP'A AÇAMADI
İsrail ordusunda derin çözülme! Bu toplu isyandır İSRAİL ORDUSUNDA DERİN ÇÖZÜLME! "BU TOPLU İSYANDIR"
İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu
Sonraki haber
İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin