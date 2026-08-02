Amerikalı general, bir muhrip daha tahsis edilmemesi halinde kritik bir tercih yapmak zorunda kalacağını belirterek önceliğin İsrail değil, ABD ana karasının savunması olacağını bildirdi. Ortaya çıkan yazışma, İran savaşında İsrail'in füze savunmasının önemli bölümünü üstlenen Washington'ın askeri kaynaklarında yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

Washington Post'a göre ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Alexus Grynkewich, üst düzey Pentagon yetkililerine bu hafta yazılı bir bildirim gönderdi.

Generalin değerlendirmesine göre Avrupa Komutanlığı'na bir muhrip daha verilmemesi halinde kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda kritik bir tercih yapılması gerekecek.

Bu tercihte ise İsrail ikinci sıraya düşecek.

Washington Post'a konuşan yetkililere göre Grynkewich, Pentagon'a böyle bir durumda ABD "ana vatanının" savunmasına İsrail'in savunmasından daha fazla öncelik vermek zorunda kalacağını iletti.