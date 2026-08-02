İsrail'e kötü haber: ABD'nin teçhizatı kendine kadar! Üst düzey generalin Pentagon'a gönderdiği gizli yazışma ortaya çıktı
İran ile savaşın ABD ordusunun kaynakları üzerindeki baskısı giderek büyürken İsrail'in savunmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Washington Post'un özel haberine göre ABD'nin Avrupa'daki en üst düzey komutanı General Alexus Grynkewich, Pentagon'a gönderdiği yazılı bildirimde İsrail'i İran'ın balistik füzelerine karşı korumaya devam etmek için yeterli deniz gücüne sahip olmadığı uyarısında bulundu.
İran savaşının uzaması ABD'nin askeri kaynaklarını zorlarken Washington'dan İsrail'i endişelendirecek bir haber geldi.
Washington Post'un ortaya çıkardığı özel yazışmaya göre ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Alexus Grynkewich, Pentagon'a İsrail'i İran'ın balistik füzelerine karşı koruyacak yeterli deniz gücünün kalmadığı uyarısında bulundu.
Amerikalı general, bir muhrip daha tahsis edilmemesi halinde kritik bir tercih yapmak zorunda kalacağını belirterek önceliğin İsrail değil, ABD ana karasının savunması olacağını bildirdi. Ortaya çıkan yazışma, İran savaşında İsrail'in füze savunmasının önemli bölümünü üstlenen Washington'ın askeri kaynaklarında yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.
İSRAİL'E KÖTÜ HABER: ÖNCELİK ABD ANA KARASININ
Washington Post'a göre ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Alexus Grynkewich, üst düzey Pentagon yetkililerine bu hafta yazılı bir bildirim gönderdi.
Grynkewich, İsrail'in İran'dan gelebilecek balistik füzelere karşı korunmasında kritik rol oynayan ABD Donanmasına ait muhriplerin sayısının yetersiz kaldığı uyarısını yaptı.
Generalin değerlendirmesine göre Avrupa Komutanlığı'na bir muhrip daha verilmemesi halinde kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda kritik bir tercih yapılması gerekecek.
Bu tercihte ise İsrail ikinci sıraya düşecek.
Washington Post'a konuşan yetkililere göre Grynkewich, Pentagon'a böyle bir durumda ABD "ana vatanının" savunmasına İsrail'in savunmasından daha fazla öncelik vermek zorunda kalacağını iletti.