İsrail ordusunda derin çözülme! A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu toplu isyandır”

İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, sahadaki askeri disiplin ve personel yapısına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak İsrail ordusunda yaşanan gelişmeleri askeri, siyasi ve bölgesel boyutlarıyla ele aldı.

"BU SADECE SİLAH BIRAKMA DEĞİL, TOPLU İSYAN"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan görüntülerin yalnızca bireysel bir silah bırakma vakası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun askeri terminolojide "toplu isyan" anlamına geldiğini söyledi. Güçlüer, "Bu sadece silah bırakma anlamına gelmez. Bunun askerlikteki karşılığı toplu isyandır. Askerler kendi yönetimlerine ve askeri üstlerine tepki gösteriyor. 'Biz bu savaşa girmek istemiyoruz, bu savaşı desteklemiyoruz' diyerek isyan ediyorlar. Silah bırakmak artık son noktadır." ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yalnızca kamuoyuna yansıyan bölüm olduğunu savunan Güçlüer, İsrail Hava Kuvvetleri'nde çok sayıda pilotun istifa ettiğini, görevden kaçtığını ya da uçuş yapmayı reddettiğini öne sürdü. Güçlüer ayrıca orduda intihar vakaları, psikotrop ilaç kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunların arttığını iddia ederek, "İsrail çöküyor. Bunu eski Genelkurmay başkanları da dile getirdi. Zamir, 'Çöküyoruz' ifadesini kullandı." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.