İsrail ordusunda derin çözülme! A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu toplu isyandır”
İsrail ordusundaki çözülme iddiaları ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail ordusunda yaşanan disiplin krizinin sıradan bir olay olmadığını, görüntülerin askeri açıdan "toplu isyan" anlamına geldiğini savundu.
İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, sahadaki askeri disiplin ve personel yapısına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak İsrail ordusunda yaşanan gelişmeleri askeri, siyasi ve bölgesel boyutlarıyla ele aldı.
"BU SADECE SİLAH BIRAKMA DEĞİL, TOPLU İSYAN"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan görüntülerin yalnızca bireysel bir silah bırakma vakası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun askeri terminolojide "toplu isyan" anlamına geldiğini söyledi. Güçlüer, "Bu sadece silah bırakma anlamına gelmez. Bunun askerlikteki karşılığı toplu isyandır. Askerler kendi yönetimlerine ve askeri üstlerine tepki gösteriyor. 'Biz bu savaşa girmek istemiyoruz, bu savaşı desteklemiyoruz' diyerek isyan ediyorlar. Silah bırakmak artık son noktadır." ifadelerini kullandı.
Görüntülerin yalnızca kamuoyuna yansıyan bölüm olduğunu savunan Güçlüer, İsrail Hava Kuvvetleri'nde çok sayıda pilotun istifa ettiğini, görevden kaçtığını ya da uçuş yapmayı reddettiğini öne sürdü. Güçlüer ayrıca orduda intihar vakaları, psikotrop ilaç kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunların arttığını iddia ederek, "İsrail çöküyor. Bunu eski Genelkurmay başkanları da dile getirdi. Zamir, 'Çöküyoruz' ifadesini kullandı." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.
YEDEK BİRLİKLERDE KRİZ İDDİASI
Programda aktarılan değerlendirmelerde, İsrail Ordu Radyosu kaynaklarının yedek birlik kapasitesinin ağır darbe aldığını ve fiilen çöküş noktasına yaklaştığını öne sürdüğü belirtildi. Sahadaki gerçek askeri gücün resmi açıklamaların gerisinde kaldığı, çok sayıda tankın imha edildiği ve zırhlı araç eksikliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının sınırlı tutulduğu iddiaları da gündeme taşındı.
Bu iddiaları değerlendiren Eray Güçlüer, "Yedek birlik çağrısı yapılıyor ama gelecek insan kalmadı. Mevcut askerler de silah bırakıyor. Böyle bir yapıyla ordu kurulamaz." ifadelerini kullandı. Güçlüer ayrıca kamuoyuna yansımayan çok daha fazla disiplin sorunu bulunduğunu ileri sürerek, askeri nizama aykırı çok sayıda olayın yaşandığını, bunların zaman zaman sosyal medya görüntülerine de yansıdığını söyledi.
"NETANYAHU ARTIK ÜMİTSİZ BİR ÇIRPINIŞ İÇERİSİNDE"
Eray Güçlüer, İran saldırıları sırasında pistlerde ve hangarlarda çok sayıda F-35 savaş uçağının vurulduğunu bildiklerini öne sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası girişimlerinden de sonuç alamadığını savundu. Güçlüer, "Netanyahu artık ümitsiz bir çırpınış içerisinde. Donald Trump'a gidiyor ancak beklediğini bulamıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundaki çözülmenin toplum yapısını da doğrudan etkileyeceğini savunan Güçlüer, "Bir ordu bir ulusun dışa vurumudur. İsrail ordusunun çözülmesi aynı zamanda İsrail toplumunun da çözülmesi anlamına gelir. Bu artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
"10 BİN ASKER SAVAŞTAN ÇEKİLDİ" İDDİASI
Gazze Savaşı'nın ardından yaşanan psikolojik etkilerin giderek arttığını dile getiren Eray Güçlüer, "7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2024 arasında depresyona girerek savaştan çekilen asker sayısı 10 bine ulaştı. Kassam Tugayları'nın sahadaki etkisinin sonuçları artık İsrail'de görülmeye başlandı. Lübnan ve İran cephelerinden sonra psikiyatrik vakalar İsrail tarihinin, hatta Yahudi tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı." ifadelerini kullandı.