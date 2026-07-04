ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama: Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Netanyahu için "Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullanan Trump, görüşmenin Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından yapılabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Trump, görüşmenin Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşebileceğini belirtirken, İran ile müzakerelere ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.
Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.
Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." dedi.