Bunun üzerine Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki yetkililer ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile doğrudan temas kurduğunu belirten Arakçi, Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir silahlı girişime izin verilmemesi gerektiğini ilettiğini ifade etti.

Arakçi'nin açıklamaları, uzun süredir uluslararası basında yer alan ancak Tahran yönetimi tarafından bugüne kadar doğrulanmayan bazı iddiaların ilk kez resmi ağızdan dile getirilmesi bakımından dikkat çekti.

Ancak Arakçi, bu temasların ayrıntıları veya Türkiye ile ABD arasında hangi görüşmelerin yapıldığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı Bakan, Türkiye'nin "Amerikalılarla görüştüğünü ve son derece net bir tutum ortaya koyduğunu" belirterek, yürütülen diplomatik çabaların söz konusu planın başarısız olmasında etkili olduğunu söyledi.

Arakçi'ye göre Ankara bu süreçte Washington nezdinde diplomatik girişimlerde bulundu.

İranlı Bakan, "Irak Kürt Bölgesi'nden ülkemize yönelik en küçük bir tehdit oluşması halinde mutlaka karşılık vereceğimizi açık şekilde bildirdik." dedi.

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O İDDİALAR İLK KEZ DOĞRULANMIŞ OLDU

Arakçi'nin açıklamaları, uluslararası yayın kuruluşu Al-Monitor tarafından aylar önce yayımlanan haberleri yeniden gündeme taşıdı.

Al-Monitor, ABD ve İsrail'in İran içinde yeni bir cephe oluşturabilmek amacıyla Irak'ın kuzeyindeki silahlı İranlı milis grupları devreye sokmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Haberde ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı temaslarda böyle bir planın bölgesel savaşı büyüteceğini savunduğu ve Washington'u bu girişimden vazgeçirmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Arakçi'nin son açıklamaları, bu iddiaların Tahran tarafından ilk kez kamuoyu önünde dile getirilmesi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'la ilgili süreçte önemli rol oynadığını söylemişti.

Trump, Erdoğan'ın çatışmalara doğrudan dahil olmayı değerlendirdiğini ancak yaptığı görüşmenin ardından bunun gerçekleşmediğini açıklamış, bu ifadeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

O dönem Trump'ın açıklamaları Ankara veya Tahran tarafından doğrulanmamıştı.