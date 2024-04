Google'dan katil İsrail'e büyük destek! Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını kovdu | Tepkiler çığ gibi: "Google saklanamazsın"

Google, İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı. No Tech For Apartheid adlı gruba bağlı Google çalışanları, işten çıkarmaların "aleni bir misilleme eylemi" olduğunu söyledi. Öte yandan İşten çıkarılan Google çalışanları, önceki gün New York ve California'nın Sunnyvale kentlerindeki ofise giderek firmanın İsrail'e gelişmiş yapay zeka teknolojisi verilmesini kapsayan "Nimbus Projesi" anlaşmasını protesto etmişti. Ofiste saatlerce oturma eylemi yapan çalışanlar, "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.