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Haberler Galeri Google'dan katil İsrail'e büyük destek! Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını kovdu | Tepkiler çığ gibi: "Google saklanamazsın"

Google'dan katil İsrail'e büyük destek! Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını kovdu | Tepkiler çığ gibi: "Google saklanamazsın"

Google, İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı. No Tech For Apartheid adlı gruba bağlı Google çalışanları, işten çıkarmaların "aleni bir misilleme eylemi" olduğunu söyledi. Öte yandan İşten çıkarılan Google çalışanları, önceki gün New York ve California'nın Sunnyvale kentlerindeki ofise giderek firmanın İsrail'e gelişmiş yapay zeka teknolojisi verilmesini kapsayan "Nimbus Projesi" anlaşmasını protesto etmişti. Ofiste saatlerce oturma eylemi yapan çalışanlar, "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

Giriş Tarihi: 18.04.2024 19:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 19:44
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Google katil İsrail’i protesto eden 28 çalışanını kovdu: Tepkiler çığ gibi: Google saklanamazsın, Seni soykırımla suçluyoruz,

The Washington Post gazetesinin haberine göre Google, anlaşmayı oturma eylemiyle protesto eden çalışanlarının işine son verdi.

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Google katil İsrail’i protesto eden 28 çalışanını kovdu: Tepkiler çığ gibi: Google saklanamazsın, Seni soykırımla suçluyoruz,

Google sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, çalışanlara işten çıkarılma bildiriminin e-mail yoluyla iletildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Apartheid için Teknoloji Yok" (No Tech for Apartheid) adlı gruba üye 28 Google çalışanının, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu" diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" gerekçesiyle kovulduğu belirtildi.

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Google katil İsrail’i protesto eden 28 çalışanını kovdu: Tepkiler çığ gibi: Google saklanamazsın, Seni soykırımla suçluyoruz,

İŞTEN ÇIKARILANLAR, GOOGLE'A TEPKİLİ
"Apartheid için Teknoloji Yok" grubunun sözcülerinden Jane Chung, Google'ın çalışanları işten çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oturma eylemine katılan çalışanların, diğer Google personelinden "destek gördüğünü" söyledi.

Chung, "Barışçıl oturma eylemine katılan ve (protesto yerinden) ayrılmayı reddeden çalışanlar, mülke zarar vermedi ya da diğer çalışanları tehdit etmedi." ifadesini kullandı.

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Google katil İsrail’i protesto eden 28 çalışanını kovdu: Tepkiler çığ gibi: Google saklanamazsın, Seni soykırımla suçluyoruz,

E-mail bildirimiyle işten çıkarılmaya tepki gösteren, ismi açıklanmayan çalışan, "Bu (işten çıkarma), erdemli davranmaya çalışan ve Google'ı kendi vaatlerinden dolayı sorumlu tutan işçilere karşı oldukça orantısız bir yanıt. Sevmedikleri bir organizasyonla (protestoyu kastederek) bağlantılı insanları kovmak inanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

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Google katil İsrail’i protesto eden 28 çalışanını kovdu: Tepkiler çığ gibi: Google saklanamazsın, Seni soykırımla suçluyoruz,

Çalışan, işten çıkarmaları, Google'ın "şirketi eleştiren çalışanlarına karşı tutumunda değişim" olarak yorumladı.