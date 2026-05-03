Gizli toplantılar: NATO imajını toparlama mesaisinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Guardian'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, NATO Avrupa ve ABD'de film ve televizyon dünyasının önde gelen isimleriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu temaslar, ittifakın imajını sanat üzerinden yeniden şekillendirme arayışında olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

İddiaya göre NATO; Los Angeles, Brüksel, Paris olmak üzere üç farklı merkezde senarist, yönetmen ve yapımcılarla bir araya geldi. Bu görüşmelerin devamı ise önümüzdeki ay Londra'da yapılacak.

Toplantılar, Birleşik Krallık'taki profesyonel senaristleri temsil eden Writers' Guild of Great Britain üyelerini de kapsıyor.

"SAMİMİ SOHBET" Mİ, STRATEJİK ANLATI MI?

Toplantılar "samimi sohbetler" olarak tanımlansa da, içerikleri tartışma yarattı.
Görüşmelerin ana başlığı:

"Avrupa ve ötesinde değişen güvenlik ortamı"

Toplantıların, katılımcıların kimliklerinin gizli tutulduğu Chatham House kuralı kapsamında yapılması ise dikkat çekti.

NATO'nun eski sözcülerinden ve şu anda üst düzey görevde bulunan James Appathurai'nin de bu görüşmelere katılmasının planlandığı belirtiliyor.

"PROPAGANDA MI YAPILIYOR?" TEPKİLER YÜKSELİYOR

Toplantılara davet edilen bazı isimler, süreci sert sözlerle eleştirdi.

2026'da ödül kazanan "Christy" filminin yazarı Alan O'Gorman, bu girişimi, "Kabul edilemez", "Açıkça propaganda" olarak nitelendirdi.

O'Gorman'a göre birçok sanatçı, bu daveti, "savaşı meşrulaştıracak anlatılara katkı sağlama çağrısı" olarak gördü.

PERDE ARKASINDA NELER KONUŞULUYOR?

Guardian'ın ulaştığı bilgilere göre, bu görüşmelerin etkisi şimdiden görülmeye başlandı.

En az 3 ayrı proje geliştirme aşamasına girdi
Bu projelerin, söz konusu görüşmelerden ilham aldığı ifade edildi

Organizatörler ise mesajın basit olduğunu savunuyor:

"İş birliği ve ittifaklar geleceğin anahtarı"

Ancak eleştirmenler, bunun sanat yoluyla algı inşası anlamına gelebileceğini belirtiyor.

SANAT VE SAVUNMA: YENİ BİR CEPHE Mİ?

NATO'ya yakın çevreler ise bu temasları savunuyor. Avrupa merkezli düşünce kuruluşları, hükümetlere: kültürel aktörlerle daha fazla iş birliği ve savunma politikalarının kamuoyuna daha etkili anlatılması çağrısında bulunuyor.

Nitekim 2024'te bazı Hollywood senaristlerinin NATO karargâhına davet edilmesi de bu yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor.

NATO'DAN AÇIKLAMA: "TALEP SEKTÖRDEN GELDİ"

NATO yetkilileri ise eleştirileri reddediyor.

Yapılan açıklamada, bu toplantıların:

  • Eğlence sektöründen gelen talep üzerine düzenlendiği
  • NATO'nun nasıl çalıştığını anlatmayı amaçladığı
  • Sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim içerdiği

ifade edildi.

NATO İÇİNDE ÇATLAK BÜYÜYOR: TRUMP DÖNEMİNDE GERİLİM TIRMANDI

Son dönemde Donald Trump ile NATO arasında yaşanan gerilimler, ittifak içinde ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

Trump, son dönemde NATO'ya yönelik en sert açıklamalarından bazılarını yaptı.

Trump, ittifakı açık şekilde küçümseyerek NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirdi ve bu zayıflığın yalnızca Washington'da değil, Moskova'da da görüldüğünü savundu.

"Bunu sadece biz değil, Vladimir Putin de biliyor" ifadelerini kullanan Trump, NATO'nun caydırıcılığının ciddi biçimde aşındığını öne sürdü.

"ABD HERKESİN GÜVENLİĞİNİ TEK BAŞINA SAĞLAYAMAZ"

Trump'ın en çok tekrar ettiği başlıklardan biri ise Avrupa'nın savunma harcamaları oldu.

ABD Başkanı:

  • Avrupa ülkelerinin yeterince katkı yapmadığını
  • NATO'nun yükünün büyük kısmının ABD'ye kaldığını
  • Bu durumun "adil olmadığını"

defalarca dile getirdi.

Trump ayrıca, bazı NATO ülkelerinin yeterli savunma harcaması yapmaması durumunda ABD'nin bu ülkeleri otomatik olarak savunmayabileceği mesajını da açıkça verdi.

AVRUPA'DAN SERT YANIT: "BİRLİK ZAYIFLIYOR"

Trump'ın bu çıkışları Avrupa'da ciddi rahatsızlık yarattı.

Özellikle Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi:

  • NATO'nun "siyasi olarak yıprandığını"
  • ABD ile güven krizinin büyüdüğünü
  • Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini

vurguladı.

Özelilkle,İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşta Avrupa'nın Washington yönetiminin taleplerini açık bir dille reddetmesi ve savaşa yönelik eleştirileri, krizin kırılma noktası oldu.

İspanya, ABD savaş uçaklarının kalkması için hava üslerini açmadı. İngiltere, savaş gemilerini bölgeye göndermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıkça, "Bu savaş girerken bize sormadınız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donlad Trump, iran savaşının NATO için bir test olduğunu ve birliğin başarısız kaldığını savunmuş, Avrupa'daki askerlerini bölgeden çekmeyi tartıştıklarını belirtmişti.

