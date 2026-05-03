Gizli toplantılar: NATO imajını toparlama mesaisinde
The Guardian'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, NATO Avrupa ve ABD'de film ve televizyon dünyasının önde gelen isimleriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu temaslar, ittifakın imajını sanat üzerinden yeniden şekillendirme arayışında olduğu iddialarını beraberinde getirdi.
İddiaya göre NATO; Los Angeles, Brüksel, Paris olmak üzere üç farklı merkezde senarist, yönetmen ve yapımcılarla bir araya geldi. Bu görüşmelerin devamı ise önümüzdeki ay Londra'da yapılacak.
Toplantılar, Birleşik Krallık'taki profesyonel senaristleri temsil eden Writers' Guild of Great Britain üyelerini de kapsıyor.
"SAMİMİ SOHBET" Mİ, STRATEJİK ANLATI MI?
Toplantılar "samimi sohbetler" olarak tanımlansa da, içerikleri tartışma yarattı.
Görüşmelerin ana başlığı:
"Avrupa ve ötesinde değişen güvenlik ortamı"
Toplantıların, katılımcıların kimliklerinin gizli tutulduğu Chatham House kuralı kapsamında yapılması ise dikkat çekti.
NATO'nun eski sözcülerinden ve şu anda üst düzey görevde bulunan James Appathurai'nin de bu görüşmelere katılmasının planlandığı belirtiliyor.
"PROPAGANDA MI YAPILIYOR?" TEPKİLER YÜKSELİYOR
Toplantılara davet edilen bazı isimler, süreci sert sözlerle eleştirdi.
2026'da ödül kazanan "Christy" filminin yazarı Alan O'Gorman, bu girişimi, "Kabul edilemez", "Açıkça propaganda" olarak nitelendirdi.
O'Gorman'a göre birçok sanatçı, bu daveti, "savaşı meşrulaştıracak anlatılara katkı sağlama çağrısı" olarak gördü.
PERDE ARKASINDA NELER KONUŞULUYOR?
Guardian'ın ulaştığı bilgilere göre, bu görüşmelerin etkisi şimdiden görülmeye başlandı.
En az 3 ayrı proje geliştirme aşamasına girdi
Bu projelerin, söz konusu görüşmelerden ilham aldığı ifade edildi
Organizatörler ise mesajın basit olduğunu savunuyor:
"İş birliği ve ittifaklar geleceğin anahtarı"
Ancak eleştirmenler, bunun sanat yoluyla algı inşası anlamına gelebileceğini belirtiyor.
SANAT VE SAVUNMA: YENİ BİR CEPHE Mİ?
NATO'ya yakın çevreler ise bu temasları savunuyor. Avrupa merkezli düşünce kuruluşları, hükümetlere: kültürel aktörlerle daha fazla iş birliği ve savunma politikalarının kamuoyuna daha etkili anlatılması çağrısında bulunuyor.
Nitekim 2024'te bazı Hollywood senaristlerinin NATO karargâhına davet edilmesi de bu yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor.