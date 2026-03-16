Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaşanan krizde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için NATO müttefiklerine yönelik "Geleceğiniz kötü olur" imalı tehdidi, Avrupa başkentlerinde sert ve net bir karşılık buldu. Almanya'nın başını çektiği birçok kilit NATO üyesi, ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın "NATO'nun savaşı olmadığını" vurgulayarak, olası bir askeri misyona kapıyı kesin bir dille kapattı.

Pistorius, Trump'ın beklentilerini de sorgulayarak, "Güçlü ABD donanmasının tek başına halledemediği bir şeyi, Hürmüz Boğazı'ndaki bir avuç Avrupa fırkateyninden ne bekliyor? Kendime sorduğum soru bu," dedi.

"Bu duruma biz sebep olmadık... Bu savaş, bize danışılmadan başladı."

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, konuyu en net şekilde özetledi: "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır."

Krize en sert tepkiyi veren ülke Almanya oldu. Hükümetten muhalefete, Alman siyasetinin tüm kanatları Hürmüz Boğazı'nda bir askeri operasyona katılma fikrini kesin olarak reddetti.

CDU'dan Jürgen Hardt, Trump'ın savaşı başlatırken hesabı yanlış yaptığını belirterek, "Bence Trump sorunu nasıl çözeceğini kendisi de bilmiyor," ifadelerini kullandı. SPD'den Adis Ahmetoviç ve AfD lideri Alice Weidel de benzer şekilde, Alman donanmasının böyle bir göreve dahil olmasının "hayal ürünü ve son derece tehlikeli " olacağını vurguladı.

İNGİLTERE ORTA YOLU ARIYOR: SAVAŞA GİRMEYİZ AMA BOĞAZ İÇİN 'PLAN' YAPARIZ

Trump'ın "Churchill değil" diyerek eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer, daha dengeli bir pozisyon aldı. Starmer, İngiltere'nin "daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğini" ve Hürmüz Boğazı misyonunun "asla bir NATO misyonu olarak tasavvur edilmediğini" açıkça belirtti.

Ancak Starmer, boğazın yeniden açılmasının ekonomik etkileri hafifletmek için zorunlu olduğunu kabul ederek, "Avrupalı ortaklarımız da dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizle, bölgede seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlayabilecek uygulanabilir bir ortak plan oluşturmak için çalışıyoruz," dedi. Starmer, bu planın "mümkün olduğunca çok ortak tarafından" kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.