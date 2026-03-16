Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için NATO müttefiklerine savaş gemileri gönderme çağrısı yapması ve aksi halde ittifakın "çok kötü bir gelecekle" karşılaşabileceğini söylemesi Avrupa'da sert tepkiyle karşılandı. Almanya'dan İngiltere'ye, Avrupa Birliği'nden Alman siyasi partilerine kadar birçok aktör, Orta Doğu'daki savaşın NATO'nun savaşı olmadığını vurgulayarak askeri operasyona katılmayacaklarını açıkladı.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaşanan krizde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için NATO müttefiklerine yönelik "Geleceğiniz kötü olur" imalı tehdidi, Avrupa başkentlerinde sert ve net bir karşılık buldu. Almanya'nın başını çektiği birçok kilit NATO üyesi, ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın "NATO'nun savaşı olmadığını" vurgulayarak, olası bir askeri misyona kapıyı kesin bir dille kapattı.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 2

ALMANYA'DAN NET MESAJ: "NATO BİR SAVUNMA İTTİFAKIDIR"

Krize en sert tepkiyi veren ülke Almanya oldu. Hükümetten muhalefete, Alman siyasetinin tüm kanatları Hürmüz Boğazı'nda bir askeri operasyona katılma fikrini kesin olarak reddetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, konuyu en net şekilde özetledi: "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır."

Kornelius, Alman hükümetinin ittifakın yetki alanını ve kendi pozisyonunu net bir şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da Almanya'nın "askeri katılımının olmayacağını" teyit ederken, krizin başlangıcını eleştirdi:

"Bu duruma biz sebep olmadık... Bu savaş, bize danışılmadan başladı."

Pistorius, Trump'ın beklentilerini de sorgulayarak, "Güçlü ABD donanmasının tek başına halledemediği bir şeyi, Hürmüz Boğazı'ndaki bir avuç Avrupa fırkateyninden ne bekliyor? Kendime sorduğum soru bu," dedi.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 3

CDU'dan Jürgen Hardt, Trump'ın savaşı başlatırken hesabı yanlış yaptığını belirterek, "Bence Trump sorunu nasıl çözeceğini kendisi de bilmiyor," ifadelerini kullandı. SPD'den Adis Ahmetoviç ve AfD lideri Alice Weidel de benzer şekilde, Alman donanmasının böyle bir göreve dahil olmasının "hayal ürünü ve son derece tehlikeli" olacağını vurguladı.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 4

İNGİLTERE ORTA YOLU ARIYOR: SAVAŞA GİRMEYİZ AMA BOĞAZ İÇİN 'PLAN' YAPARIZ

Trump'ın "Churchill değil" diyerek eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer, daha dengeli bir pozisyon aldı. Starmer, İngiltere'nin "daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğini" ve Hürmüz Boğazı misyonunun "asla bir NATO misyonu olarak tasavvur edilmediğini" açıkça belirtti.

Ancak Starmer, boğazın yeniden açılmasının ekonomik etkileri hafifletmek için zorunlu olduğunu kabul ederek, "Avrupalı ortaklarımız da dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizle, bölgede seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlayabilecek uygulanabilir bir ortak plan oluşturmak için çalışıyoruz," dedi. Starmer, bu planın "mümkün olduğunca çok ortak tarafından" kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 5

DİĞER MÜTTEFİKLERDEN PEŞ PEŞE RET VE MESAFELİ DURUŞ

Trump'ın çağrısına diğer NATO ve Batı ülkelerinden de olumsuz yanıtlar geldi:

İspanya: Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in askeri bir katkıyı "kesinlikle düşünmediğini" söyledi.

Polonya: Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Cumhurbaşkanlarının Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımını zaten reddettiğini belirtti. Sikorski ayrıca, NATO içinde destek talep etme prosedürlerinin henüz ABD tarafından aktive edilmediğine dikkat çekti.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 6

Japonya ve Avustralya: Her iki ülke de Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyeceklerini açıkladı.

Danimarka, Litvanya ve Estonya: Bu ülkeler daha temkinli bir dil kullanarak, ABD'nin planlarını ve hedeflerini daha iyi anlamak gerektiğini ve durumu müttefiklerle görüşmeye açık olduklarını belirttiler, ancak net bir taahhütte bulunmaktan kaçındılar.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 7

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE 'GÖREV GÜCÜ' ÇATLAĞI

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, konuyu masaya yatırdı. AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, bloğun Kızıldeniz'deki mevcut deniz misyonu olan Aspides Operasyonu'nun yetkisini Hürmüz Boğazı'nı kapsayacak şekilde genişletmenin "en hızlı yol" olabileceğini öne sürdü.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 8

Ancak bu fikir, üye ülkeler arasında hemen bir çatlak yarattı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Aspides Operasyonu'nun mevcut yetki alanı doğrudur ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymaz," diyerek fikre karşı çıktı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer şüphelerini dile getirerek diplomatik çözümü tercih ettiklerini belirtti.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 9

TRUMP'IN TEHDİDİ NE OLMUŞTU?

Kriz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını başlatmasıyla patlak verdi. İran, bu saldırılara karşılık olarak, küresel enerji güvenliği için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan ABD ve müttefiklerine ait gemilerin geçişini engelledi.

Bu gelişme üzerine ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda, başta NATO üyeleri olmak üzere Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda tankerlere eşlik etmeleri için savaş gemileri göndermeye çağırdı.

Trump'ın NATO'ya Hürmüz Boğazı tehdidi karşılık bulmadı! Müttefiklerinden peş peşe sert tepki 10

Trump, çağrısının ötesine geçerek, müttefiklerini açıkça tehdit etti ve Financial Times'a verdiği demeçte, eğer bu göreve katılmazlarsa "ittifakın geleceğinin çok kötü olacağı" uyarısında bulundu. Bu tehdit, NATO içinde büyük bir tepki dalgasına neden oldu ve müttefiklerin egemenliklerini ve ittifakın savunma amaçlı doğasını ön plana çıkaran bir dizi açıklamayı tetikledi.

