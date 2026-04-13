İsrail, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Orta Doğu'yu adeta bir yangın yerine çeviren gelişmelerin perde arkasını A Haber özel dosyasında değerlendiren Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar ve Prof. Dr. Murat Canıtez, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının yalnızca Lübnan ile sınırlı olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre asıl hedef, stratejik su kaynaklarını ele geçirmek ve sonrasında Türkiye'yi de kapsayan büyük bir kaos planını devreye sokmak.

İSRAİL'İN SINIR TANIMAYAN YAYILMACILIĞI

İsrail'in kuruluşundan bu yana sürekli topraklarını genişlettiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar, "İsrail 1948 yılında kurulduğu zaman zaten tamamen farklı yapıda bir devlet olarak dünya siyasetine giriş yaptı. O günden bugüne hep topraklarını genişletmeye devam etti. Bugün şu sorunun cevabı aslında yok; İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bunun bir tanımını yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.