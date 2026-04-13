ANALİZ | "İkinci NATO” uyarısı: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi?
İsrail’in Lübnan saldırılarının perde arkası deşifre oldu. A Haber özel dosyasına konuşan uzmanlar, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu saldırıları bahane ederek “ikinci bir NATO” kurabileceğini belirtti. Uzmanlara göre plan, bu yeni oluşuma Türkiye’yi dahil etmemek.
İsrail, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Orta Doğu'yu adeta bir yangın yerine çeviren gelişmelerin perde arkasını A Haber özel dosyasında değerlendiren Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar ve Prof. Dr. Murat Canıtez, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının yalnızca Lübnan ile sınırlı olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre asıl hedef, stratejik su kaynaklarını ele geçirmek ve sonrasında Türkiye'yi de kapsayan büyük bir kaos planını devreye sokmak.
İSRAİL'İN SINIR TANIMAYAN YAYILMACILIĞI
İsrail'in kuruluşundan bu yana sürekli topraklarını genişlettiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar, "İsrail 1948 yılında kurulduğu zaman zaten tamamen farklı yapıda bir devlet olarak dünya siyasetine giriş yaptı. O günden bugüne hep topraklarını genişletmeye devam etti. Bugün şu sorunun cevabı aslında yok; İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bunun bir tanımını yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.
STRATEJİK HEDEF: LİTANİ NEHRİ VE SU KAYNAKLARI
Uluslararası Ticaret Uzmanı Prof. Dr. Murat Canıtez, saldırıların stratejik nedenlerini ve su savaşlarını şu ifadelerle anlattı:
"Esas amaç zaten Lübnan'ın güneyini zapt etmekti çünkü Lübnan'ın güneyinde su kaynakları ve Litani Nehri var. İsrail'in en büyük sıkıntılarından biri su, o yüzden Golan Tepeleri'ni işgal etti ve su kaynaklarına çöktü. Şimdi İran saldırısının örtüsü altında Güney Lübnan'ı işgal girişimi tüm hızıyla devam ediyor."
TÜRKİYE'YE YÖNELİK "İKİNCİ NATO" TEHLİKESİ
Prof. Dr. Murat Canıtez, Batı'nın bu duruma sessiz kalmasının gelecekte çok daha büyük bir tehdit oluşturacağını belirterek şu uyarıyı yaptı:
"Amerika ve Avrupa'dan İsrail'e karşı bir cephe beklemeyin. Hatta bu durumu bahane ederek NATO'yu dağıtacaklar ve 'İkinci NATO'yu kuralım diyecekler. Bu yeni oluşuma Türkiye'yi sokmayacaklar. Çünkü amaç İran'dan sonra Batı grubunun, yani haçlıların Türkiye'ye saldırılarına şahit olmamızdır. Suriye veya Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi savaşa bulaştırarak çatışmayı genişletmek istiyorlar."