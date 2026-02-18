Alman Bakan’dan övgü dolu sözler: NATO'nun merkezinde Türkiye var!

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen dev NATO tatbikatının ardından Türkiye’nin askeri gücüne ve ittifaktaki kritik rolüne övgüler yağdırdı. Türk donanmasının sergilediği üstün yeteneklerin altını çizen Pistorius, Türkiye’nin NATO’nun savunma stratejilerindeki vazgeçilmez yerini ve bölgedeki oyun kurucu rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Baltık Denizi'nde düzenlenen "Steadfast Dart 2026" askeri tatbikatını yakından takip eden Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tatbikat sonrası düzenlenen basın toplantısında Türk müttefiklerin sergilediği performansa dikkat çekti.

TÜRKİYE NATO'NUN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Pistorius, "Türk müttefiklerin, tatbikatta yer alan Türk dostların katkısı NATO için büyük önem taşıyor. Bu, NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRK DONANMASININ GÜCÜ GÖZ KAMAŞTIRDI

Türkiye'nin özellikle deniz kuvvetleri alanındaki teknolojik atılımına ve yerli imkanlarla geliştirilen kabiliyetlerine vurgu yapan Alman Bakan, Türk amfibi botlarının tatbikattaki başarısına değindi. Pistorius, "Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır ve bugün çok etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir" sözleriyle Türk ordusunun ulaştığı teknolojik düzeyi takdirle karşıladığını belirtti.

GÜNEYDOĞU KANADININ SARSILMAZ BEKÇİSİ

Ankara'nın ittifak içindeki stratejik öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Bakan Pistorius, Türkiye'nin savunma planlarına sunduğu katkının hayati olduğunu dile getirdi. Tatbikata katılım sağlayan Türk birliklerine özel olarak teşekkür eden Pistorius, Türkiye'nin NATO'nun güvenliğinde üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne işaret ederek, "Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır" vurgusuyla müttefiklik vurgusunu yineledi.