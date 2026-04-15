Trump NATO’dan çekilmekle tehdit etmişti: Avrupa boş durmamış! Kıtanın “B planı” hazır

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 08:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

The Wall Street Journal özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilme tehditleri Avrupa'da alarm zillerini çaldırdı. Kıta ülkeleri, Washington'un ittifaktan ayrılması ihtimaline karşı "Avrupa NATO'su" olarak anılan kapsamlı bir acil durum planını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

WSJ'nin aktardığına göre Avrupalı yetkililer, NATO'nun mevcut askeri yapısını koruyarak ABD olmadan da işleyebilecek bir model üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda: NATO'nun komuta-kontrol mekanizmalarında daha fazla Avrupalı görev alacak

ABD'nin sağladığı askeri kapasite, Avrupa ülkeleri tarafından kademeli olarak doldurulacak

Rusya'ya karşı caydırıcılık, operasyonel süreklilik ve nükleer güvenilirlik korunacak Yetkililer, bu planın mevcut NATO'ya rakip olmadığını özellikle vurguluyor. Amaç, ABD'nin çekilmesi halinde oluşacak boşluğu hızlı şekilde kapatmak.

KRİZİN FİTİLİNİ NE ATEŞLEDİ? GRÖNLAND VE İRAN SAVAŞI Planlar aslında geçen yıl gündeme geldi. Ancak süreç üç kritik gelişmeyle hızlandı: Trump'ın NATO üyesi Danimarka'dan Grönland'ı alma tehdidi

ABD'nin İran savaşına Avrupa'nın destek vermemesi

Trump'ın NATO'ya yönelik "kağıttan kaplan" ve müttefiklere "korkak" çıkışı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Putin de bunu biliyor" sözleri, Avrupa başkentlerinde ciddi bir güven krizine yol açtı.

BERLİN'DE TARİHİ KIRILMA: ALMANYA SAF DEĞİŞTİRDİ Gazetenin haberine göre bu sürecin en kritik dönüm noktası Almanya oldu. Yıllarca Fransa'nın "Avrupa savunma egemenliği" çağrılarına mesafeli duran Berlin, ABD'yi güvenliğin temel garantörü olarak görüyordu. Ancak Başbakan Friedrich Merz ile birlikte bu yaklaşım değişmeye başladı. WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Merz: Trump'ın Ukrayna'yı gözden çıkarabileceğini düşünüyor

ABD'nin NATO içindeki değerler sisteminin zayıfladığına inanıyor

Washington'un güvenilirliğinden ciddi şekilde şüphe duyuyor Bu nedenle Almanya, NATO'yu açıkça sorgulamadan Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği çizgisine geçti.

İTTİFAK İÇİNDE YENİ GÜÇ DENGESİ: AVRUPA DAHA FAZLA YÜK ALIYOR NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu dönüşümü doğrulayarak ittifakın "daha Avrupa liderliğinde" olacağını söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise süreci açıkça tarif etti:

"Yük ABD'den Avrupa'ya kayıyor ve bu devam edecek." Stubb ayrıca bu dönüşümün kontrollü yapılması gerektiğini vurgulayarak ani bir ABD çekilmesinin ciddi riskler doğuracağını belirtti.