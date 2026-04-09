Trump’tan NATO’ya İran savaşı faturası

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 09:48 ahaber.com.tr

The Wall Street Journal'ın özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran savaşında destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan dikkat çekici bir plan üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında ABD askerlerinin bazı Avrupa ülkelerinden çekilerek "daha sadık" müttefiklere kaydırılması gündemde.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, İran savaşında Washington ve İsrail'e yeterince destek vermediğini düşündüğü NATO üyelerini cezalandırmaya yönelik bir dizi seçeneği tartışıyor. En dikkat çeken öneri ise ABD askerlerinin, "yetersiz destek" verdiği değerlendirilen ülkelerden çekilmesi ve daha fazla destek sunan ülkelere konuşlandırılması. Söz konusu plan, Trump'ın NATO'dan tamamen çekilme yönündeki çıkışlarına kıyasla daha sınırlı bir adım olarak görülse de, ittifak içinde ciddi bir kırılma potansiyeli taşıyor. Zira ABD'nin NATO'dan tamamen ayrılması, mevcut yasal düzenlemeler gereği Kongre onayı olmadan mümkün değil.

PLAN MASADA, KRİZ DERİNLEŞİYOR Habere göre plan henüz erken aşamada olsa da son haftalarda üst düzey yetkililer arasında dolaşıma girdi ve destek buldu. Bu durum, Trump yönetimi ile Avrupa'daki müttefikler arasında İran savaşı sonrası büyüyen çatlağı açıkça ortaya koyuyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'a giderek Trump ile görüşmesi de bu gerilimin ortasında gerçekleşti. Rutte'nin, ittifak içindeki tansiyona rağmen Trump ile ilişkileri korumaya çalıştığı belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise NATO'ya sert sözlerle yüklendi: "Son altı haftada NATO'nun Amerikan halkına sırt çevirmesi oldukça üzücü." Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, bir daha da olmayacak" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

AVRUPA'DAKİ 84 BİN ASKER TARTIŞMANIN MERKEZİNDE ABD'nin Avrupa genelinde yaklaşık 84 bin askeri bulunuyor. Bu askerler yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, aynı zamanda ABD'nin küresel askeri operasyonlarının merkez üssü olarak kritik rol oynuyor. Ayrıca bu üsler, ev sahibi ülkelere ekonomik katkı sağlıyor. Ancak Trump yönetiminin planı hayata geçerse, bu dengede köklü değişiklikler yaşanabilir.