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Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye’den 3 Şehir yer aldı! Bir ilimiz kesin görülmesi gerekenler iller statüsünde
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu. Ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanılarak oluşturulan listede Türkiye'den 3 farklı şehir bulunuyor. İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve listeye giren illerin isimleri…
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:54Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:55