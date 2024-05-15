Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye’den 3 Şehir yer aldı! Bir ilimiz kesin görülmesi gerekenler iller statüsünde

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel şehirlerinin listesini açıkladı. Ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanılarak oluşturulan listede Türkiye'den 3 farklı şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var. Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri ve Türkiye'nin listedeki yeri…

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ