Yunan basınından itiraf: İsrail'i Türkiye rahatsız etti
Yunanistan basını, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin İttifak içindeki artan ağırlığının İsrail'de rahatsızlık yarattığını yazdı. Haberde, Netanyahu'nun son çıkışlarının bu endişenin göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin İttifak içindeki artan ağırlığının İsrail'de rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.
Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemdeki çıkışlarının bu endişenin bir yansıması olduğu değerlendirilirken, Türkiye'nin NATO'daki stratejik konumuna dikkat çekildi.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor.
Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı.
Haberde, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı çıkışlarının gerçekle bağdaşmadığı belirtilirken, Osmanlı'dan bu yana Yahudilere yönelik tarihi hoşgörüye dikkat çekildi.
Ayrıca Yunan basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok." sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi. Kathimerini gazetesi, "Erdoğan hiçbir zaman İsrail'in yıkılmasından bahsetmedi ancak NATO'nun tek Müslüman ülkesinin lideri olarak İsrail'in Gazze'deki aşırılıklarını sert bir şekilde eleştirdi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca hatırlanacağı üzere İsrail basınında Türkiye'nin son yıllarda artan bölgesel etkisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan kapsamlı analizde, Türkiye'nin Libya ve Suriye ile geliştirdiği askeri iş birlikleri mercek altına alınırken, Ankara'nın bölgedeki yükselişinin Tel Aviv'de ciddi endişe yarattığı ortaya kondu.
"TÜRKLER TEL AVİV'İ KUŞATIYOR"
Yedioth Ahronoth'taki analizde en dikkat çeken bölüm, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkisinin değerlendirilmesi oldu.
Yazar, Ankara'nın son yıllarda kurduğu askeri ve diplomatik ilişkileri sıralayarak Türkiye'nin İsrail'in çevresinde yeni bir etki alanı oluşturduğunu öne sürdü. Analizde, Türk savunma sanayii ürünleri, askeri eğitim faaliyetleri ve bölgesel ortaklıklar üzerinden şekillenen yeni yapının Tel Aviv açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği savunuldu.
İsrail basını, bu tabloyu tarif ederken oldukça çarpıcı bir ifade kullandı: "Türkler Tel Aviv'i kuşatıyor."