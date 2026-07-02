Yunan basınından itiraf: İsrail'i Türkiye rahatsız etti

Yunanistan basını, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin İttifak içindeki artan ağırlığının İsrail'de rahatsızlık yarattığını yazdı. Haberde, Netanyahu'nun son çıkışlarının bu endişenin göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin İttifak içindeki artan ağırlığının İsrail'de rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemdeki çıkışlarının bu endişenin bir yansıması olduğu değerlendirilirken, Türkiye'nin NATO'daki stratejik konumuna dikkat çekildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor.

Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı. Haberde, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı çıkışlarının gerçekle bağdaşmadığı belirtilirken, Osmanlı'dan bu yana Yahudilere yönelik tarihi hoşgörüye dikkat çekildi. Ayrıca Yunan basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok." sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi. Kathimerini gazetesi, "Erdoğan hiçbir zaman İsrail'in yıkılmasından bahsetmedi ancak NATO'nun tek Müslüman ülkesinin lideri olarak İsrail'in Gazze'deki aşırılıklarını sert bir şekilde eleştirdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı." ifadesi kullanıldı. NATO'YA TÜRKİYE DAMGASI! ANKARA VAZGEÇİLMEZ