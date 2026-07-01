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ABD'den Türkiye'ye savunma sanayii övgüsü: Müttefiklerimiz örnek almalı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD'den Türkiye'ye savunma sanayii övgüsü: Müttefiklerimiz örnek almalı

ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesine dikkat çekerek, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi.

Gelecek hafta Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Amerikan Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Whitaker, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücünü övdü.

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Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.

Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak niteleyen Whitaker, "NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar." değerlendirmesinde bulundu.

Whitaker, "Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz." diye ekledi.

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