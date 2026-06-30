Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için Samp-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.