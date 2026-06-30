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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için Samp-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı. Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.

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