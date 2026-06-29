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Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye ile Mısır arasında yıllar süren diplomatik gerilim yerini stratejik iş birliğine bırakıyor. Ortak askeri tatbikatlardan savunma sanayii anlaşmalarına kadar birçok alanda yeni bir sayfa açılırken, uluslararası basın Kahire'nin Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı envanterine katma seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Sürecin, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebilecek yeni bir dönemin habercisi olduğu yorumları yapılıyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 1

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği başarılar uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geliştirilen milli savunma projeleri, birçok ülkenin dikkatini çekerken, Kuzey Afrika'nın en önemli askeri güçlerinden Mısır'ın Ankara ile geliştirdiği yeni ilişkiler dikkat çekici boyuta ulaştı.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 2

Uluslararası yayın organı Al Monitor'de yer alan analizde, Türkiye ile Mısır arasında uzun yıllar gergin seyreden ilişkilerin yerini pragmatik ve stratejik ortaklığa bıraktığı değerlendirmesi yapıldı. Analize göre bu yakınlaşmanın temelinde Kahire'nin askeri modernizasyon hedefleri ile Türkiye'nin savunma ihracatındaki yükselişi bulunuyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 3

13 YIL SONRA KRİTİK ASKERİ ADIM

İki ülke arasındaki normalleşmenin en somut göstergelerinden biri askeri alanda yaşandı.

Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının ardından iş birliği hava kuvvetlerine de taşındı. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da başlayan ortak hava eğitimlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Mısır "Üçlü Kartal Tatbikatı"nı duyurdu.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 4

Savunma uzmanlarına göre bu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki güven ortamının yeniden inşa edildiğini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 5

SAVUNMA SANAYİİNDE MİLYAR DOLARLIK YENİ SAYFA

Diplomatik yakınlaşma, savunma sanayi iş birliklerine de yansımış durumda.

Al Monitor analizine göre Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır ile yaklaşık 350 milyon dolarlık bir savunma paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Pakette Türk yapımı TOLGA yakın hava savunma sistemlerinin tedariki ile Mısır'da mühimmat üretim hatlarının kurulması yer alıyor.

Bu gelişme, daha önce HAVELSAN ile Mısır'ın Kader Fabrikası arasında imzalanan ortak üretim anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki savunma ortaklığının daha da derinleştiğine işaret ediyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 6

İddialara göre taraflar; akıllı mühimmatlar, füze sistemleri, insansız hava araçları ve deniz platformlarını kapsayan daha geniş kapsamlı ortak üretim projelerini de masada değerlendiriyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 7

ULUSLARARASI BASIN: MISIR, KAAN SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Analizde en dikkat çeken bölüm ise Türkiye'nin 5'inci nesil milli savaş uçağı KAAN ile ilgili oldu.

Al Monitor, Mısır'ın hava kuvvetlerini modernize etme planı kapsamında KAAN'ı satın alma ihtimalini değerlendirdiğini öne sürdü. Yabancı basında yer alan değerlendirmelerde, Kahire yönetiminin yalnızca savaş uçağı satın almayı değil, teknoloji transferi, ortak üretim ve uzun vadeli sanayi iş birliği gibi seçenekleri de incelediği ifade edildi.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 8

Buna ilişkin resmi bir karar açıklanmış değil. Ancak savunma çevreleri, Türkiye'nin geliştirdiği milli platformların uluslararası pazarda giderek daha fazla ilgi gördüğüne dikkat çekiyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 9

F-35 YERİNE YENİ ALTERNATİF Mİ?

Yabancı analizde, Mısır'ın Batılı platformlara yönelik siyasi kısıtlamalar ve tedarik süreçlerinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle alternatif arayışını hızlandırdığı belirtiliyor.

Bu kapsamda düşük görünürlük (stealth) özellikleriyle geliştirilen KAAN'ın, Kahire'nin değerlendirdiği seçenekler arasında yer aldığı iddia edilirken, olası bir iş birliğinin Türkiye açısından da ihracat ve seri üretim sürecine önemli katkı sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem 10

DOĞU AKDENİZ DENGELERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Uzmanlara göre Türkiye ile Mısır arasında hız kazanan savunma diplomasisi yalnızca iki ülkeyi değil, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri de etkileyebilir.

Uzun yıllar farklı bloklarda değerlendirilen Ankara ve Kahire'nin bugün ortak tatbikatlar düzenlemesi, savunma sanayi projeleri geliştirmesi ve ileri teknoloji platformları üzerinde görüşmeler yürütmesi, bölgede yeni bir stratejik dönemin kapısını aralayan gelişmeler arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin milli savunma projelerinin ulaştığı seviyenin uluslararası ilgi görmesi ise Ankara'nın küresel savunma sanayiindeki etkinliğini her geçen gün daha da artırdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

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