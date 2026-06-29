Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem
Türkiye ile Mısır arasında yıllar süren diplomatik gerilim yerini stratejik iş birliğine bırakıyor. Ortak askeri tatbikatlardan savunma sanayii anlaşmalarına kadar birçok alanda yeni bir sayfa açılırken, uluslararası basın Kahire'nin Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ı envanterine katma seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Sürecin, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebilecek yeni bir dönemin habercisi olduğu yorumları yapılıyor.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği başarılar uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geliştirilen milli savunma projeleri, birçok ülkenin dikkatini çekerken, Kuzey Afrika'nın en önemli askeri güçlerinden Mısır'ın Ankara ile geliştirdiği yeni ilişkiler dikkat çekici boyuta ulaştı.
Uluslararası yayın organı Al Monitor'de yer alan analizde, Türkiye ile Mısır arasında uzun yıllar gergin seyreden ilişkilerin yerini pragmatik ve stratejik ortaklığa bıraktığı değerlendirmesi yapıldı. Analize göre bu yakınlaşmanın temelinde Kahire'nin askeri modernizasyon hedefleri ile Türkiye'nin savunma ihracatındaki yükselişi bulunuyor.
13 YIL SONRA KRİTİK ASKERİ ADIM
İki ülke arasındaki normalleşmenin en somut göstergelerinden biri askeri alanda yaşandı.
Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının ardından iş birliği hava kuvvetlerine de taşındı. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da başlayan ortak hava eğitimlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Mısır "Üçlü Kartal Tatbikatı"nı duyurdu.
Savunma uzmanlarına göre bu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki güven ortamının yeniden inşa edildiğini ortaya koyuyor.
SAVUNMA SANAYİİNDE MİLYAR DOLARLIK YENİ SAYFA
Diplomatik yakınlaşma, savunma sanayi iş birliklerine de yansımış durumda.
Al Monitor analizine göre Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır ile yaklaşık 350 milyon dolarlık bir savunma paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Pakette Türk yapımı TOLGA yakın hava savunma sistemlerinin tedariki ile Mısır'da mühimmat üretim hatlarının kurulması yer alıyor.
Bu gelişme, daha önce HAVELSAN ile Mısır'ın Kader Fabrikası arasında imzalanan ortak üretim anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki savunma ortaklığının daha da derinleştiğine işaret ediyor.