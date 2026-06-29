Türkiye'nin KAAN'ına Mısır ilgisi! Savunma iş birliğinde yeni dönem

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği başarılar uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geliştirilen milli savunma projeleri, birçok ülkenin dikkatini çekerken, Kuzey Afrika'nın en önemli askeri güçlerinden Mısır'ın Ankara ile geliştirdiği yeni ilişkiler dikkat çekici boyuta ulaştı.

Uluslararası yayın organı Al Monitor'de yer alan analizde, Türkiye ile Mısır arasında uzun yıllar gergin seyreden ilişkilerin yerini pragmatik ve stratejik ortaklığa bıraktığı değerlendirmesi yapıldı. Analize göre bu yakınlaşmanın temelinde Kahire'nin askeri modernizasyon hedefleri ile Türkiye'nin savunma ihracatındaki yükselişi bulunuyor.

Savunma uzmanlarına göre bu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki güven ortamının yeniden inşa edildiğini ortaya koyuyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE MİLYAR DOLARLIK YENİ SAYFA

Diplomatik yakınlaşma, savunma sanayi iş birliklerine de yansımış durumda.

Al Monitor analizine göre Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır ile yaklaşık 350 milyon dolarlık bir savunma paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Pakette Türk yapımı TOLGA yakın hava savunma sistemlerinin tedariki ile Mısır'da mühimmat üretim hatlarının kurulması yer alıyor.

Bu gelişme, daha önce HAVELSAN ile Mısır'ın Kader Fabrikası arasında imzalanan ortak üretim anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki savunma ortaklığının daha da derinleştiğine işaret ediyor.