29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ABD'liler İsrail'in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu'ya büyük protesto...

ABD'liler İsrail'in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu'ya büyük protesto...

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. New York'un Brooklyn kentinde "Gazze İçin Brooklyn Tufanı" mottosuyla düzenlenen protestoda binlerce gösterici Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. New York ve çevre eyaletlerde faaliyet gösteren 20 farklı sivil toplum örgütünün ortak düzenlediği eylemde, Brooklyn Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan adasına kadar yürüdü. Gazze'de "acil ateşkes" talebiyle slogan atan göstericiler sık sık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu aleyhine tezahürat yaptı.

Giriş Tarihi: 29.10.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 08:45
  • 1
  • 16
ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...

New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesinin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.

  • 3
  • 16
ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...

Filistinli grubun konuşmalarını sabote etmeye çalışan İsrail destekçisi grup ise zaman zaman Tevrat'tan bölümler ve marşlar okumayı tercih etti.

  • 4
  • 16
ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...

Gazze'deki sivillerin 7 Ekim'den bu tarafa içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekerek acil ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçileri, konuşmalarında İsrail'e verilen ABD yardımlarının sonlandırılması çağrısına bulundu.

  • 5
  • 16
ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...