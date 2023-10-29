ABD’liler İsrail’in katliamı nedeniyle sokaklara indi! Joe Biden ve Binyamin Netanyahu’ya büyük protesto...

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.