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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin'e destek veren öğrencilerin eylemleri yayılıyor

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

Giriş Tarihi: 24.04.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:37
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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

ABD'de Gazze'ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi (USC) de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi'nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

THE NEW SCHOOL
New York kentinde bulunan araştırma üniversitesi The New School'da Filistin halkının yaşadığı sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Filistin'de Adalet için Öğrenciler (TNS SJP)" grubunun üyeleri, üniversitenin merkez binasında kamp kurdu.

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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

Öğrencilerin kurdukları çadırların yanında "Soykırımdan hemen vazgeçin" yazılı pankartlar gözlemlenirken protestocular kampüsün pencerelerine sokaktan görülebilecek şekilde "Gazze Dayanışma Kampı" yazılı afişler yapıştırdı.

Üniversitenin New York Polisi ile ilişiğini kesmesini isteyen öğrenciler, üniversitenin İsrail'i boykot etmesini de istedi.