ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin'e destek veren öğrencilerin eylemleri yayılıyor

THE NEW SCHOOL

New York kentinde bulunan araştırma üniversitesi The New School'da Filistin halkının yaşadığı sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Filistin'de Adalet için Öğrenciler (TNS SJP)" grubunun üyeleri, üniversitenin merkez binasında kamp kurdu.