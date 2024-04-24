ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin'e destek veren öğrencilerin eylemleri yayılıyor

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.