24 Nisan 2024, Çarşamba
ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Filistin'e destek veren öğrencilerin eylemleri yayılıyor
ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.
Giriş Tarihi: 24.04.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:37
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