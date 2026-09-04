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ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD'de, Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen, Gizli Servis'in güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 1

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurt dışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği belirtildi.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 2

En son Trump'ın, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmek zorunda kalmasının ardından konunun üzerine gidilirken, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada, Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı, İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 3

ABD medyası, Kongre denetleme kurumunun bulgularının, koruma ekiplerinin Trump'a yönelik suikast girişimlerini ele alış biçimi ile Air Force One'ın olası tehditlere karşı şaşırtma amacıyla kullanılması konusunda yürütülen incelemelerin devam ettiği bir dönemde gündeme geldiğine dikkati çekti.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 4

2015-2025 arasında Gizli Servis'in normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı incelediği aktarılan raporda, bunlardan 25'inin ardından ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda politikaların güncellendiği belirtildi.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 5

Raporda, "Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 6

Ayrıca rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı.

ABD Gizli Servisi'nin Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik olaylarına rağmen bazı koruma politikalarını yıllardır güncellemediği belirlendi 7

Geçen hafta Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi, "görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında" idari izne çıkarmıştı.

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