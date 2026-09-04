UNICEF'in 21 ülkedeki araştırması, 12-17 yaş arasındaki yaklaşık 20 milyon çocuğun dijital cinsel istismar veya sömürüyle karşılaştığını ortaya koydu

UNICEF'in 21 ülkede yürüttüğü araştırma, dijital dünyanın çocuklar için taşıdığı ağır tehlikeyi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre internet kullanan 12-17 yaş arasındaki yaklaşık 20 milyon çocuk, yalnızca bir yıl içinde dijital ortamda cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu oran, araştırmaya dahil edilen her 5 çocuktan yaklaşık birine karşılık geliyor.

UNICEF'in 21 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, çocukların internet ortamında maruz kaldığı cinsel istismar ve sömürünün boyutunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıl içerisinde teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüyle karşı karşıya kaldı. Bu rakam, araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık beşte birini oluşturdu.

15 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İSTEMEDİĞİ CİNSEL İÇERİKLERE MARUZ KALDI Araştırmada öne çıkan verilerden biri de çocukların karşılaştığı istenmeyen cinsel içerikler oldu. 15 milyondan fazla çocuğun, istemediği halde cinsel içerikli materyallere maruz kaldığı belirlendi. Yaklaşık 9 milyon çocuktan ise rızaları dışında cinsel içerikli konuşmalara katılmaları ya da görüntü paylaşmaları istendi.

Yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntülerinin ise rızaları olmadan paylaşıldığı tespit edildi.

VAKALARIN YÜZDE 60'I SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YAŞANDI Dijital ortamda yaşanan vakaların yaklaşık yüzde 60'ının sosyal medya platformlarında meydana geldiği ortaya çıktı. Araştırma, çocukların karşı karşıya kaldığı kişilerin önemli bölümünün tamamen yabancı kişiler olmadığını da gösterdi. İstismarcıların yüzde 57'sinin çocuklar tarafından daha önceden tanındığı belirlendi. Çocukların yüzde 38'inin ise söz konusu kişilerle ilk kez internet üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.