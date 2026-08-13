PUTİN'İN GİZLİ TRENİ ORTAYA ÇIKTI Rus liderin seyahatlerini gizleme yöntemleri ise çok daha kapsamlı. NYT'nin aktardığı haber ve uydu görüntülerine göre Putin'in bazı konutlarının yakınlarında normal demiryolu haritalarında ve tarifelerinde yer almayan özel hatlar ve istasyonlar oluşturuldu. Bunlardan biri Valday Gölü yakınındaki Putin konutunun çevresinde ortaya çıktı.

Uydu görüntülerinde helikopter pistine sahip yeni bir istasyon tespit edildi. İstasyon, normal demiryolu sisteminde görünmüyordu. Daha da çarpıcı iddia ise Putin için hazırlandığı öne sürülen özel zırhlı trenle ilgili. Sızdırılan belgelerde, dışarıdan sıradan bir yolcu treni gibi görünen ancak devlet başkanının güvenliği için özel olarak donatılan bir trenden söz edildi. Trende spor salonu, spa, özel iletişim sistemleri ve zırhlı güvenlik unsurları bulunduğu öne sürüldü. Rusya'nın Federal Koruma Servisi'nin eski bir mensubu da Putin'in takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla trenle seyahat ettiğini iddia etti.

PUTİN'İN KONVOYLARI BİLE ŞÜPHELİ Putin'in Moskova'daki hareketleri konusunda ise daha da sıra dışı iddialar ortaya atıldı. Rus gazetecilere göre şehir içinde büyük bir hızla ilerleyen ve Putin'i taşıdığı düşünülen devasa konvoyların bazıları aslında şaşırtma amacı taşıyan sahte konvoylar olabilir. Yani dışarıdan bakıldığında Putin'in bulunduğu düşünülen araç konvoyu, gerçekte Rus lideri taşımıyor olabilir. Bu iddia bağımsız olarak doğrulanmış bir gerçek olarak sunulmuyor. Ancak NYT'nin aktardığı Rus gazeteci ve Kremlin bağlantılı kaynaklar, Putin'in güvenlik sisteminin bu tür yanıltma yöntemlerine kadar uzanabileceğini belirtiyor.

PANDEMİDEN SONRA GÜVENLİK ÇEMBERİ DAHA DA BÜYÜDÜ Putin'in güvenlik takıntısının özellikle Kovid-19 salgını döneminde daha da arttığı görülüyor. Putin'le görüşmek isteyen yetkililerin iki hafta boyunca karantinada tutulduğu dönemler yaşandı. Bu uygulama bir yandan Putin'in virüsten korunmasını sağlarken diğer yandan Rus liderin nerede bulunduğunun gizlenmesini de kolaylaştırdı. 2022'de Ukrayna'nın işgalinin başlamasının ardından ise güvenlik tedbirleri daha da ileri taşındı. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın daha derin bölgelerine ulaşması, Putin'in hareketlerinin gizlenmesini daha önemli hale getirdi. Rusya'da mobil internet kesintilerinin artması ve güvenlik gerekçeleriyle seyahatlerin daha fazla kısıtlanması da bu dönemde dikkat çekti.