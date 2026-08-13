Trump’ın gizli uçuşu Putin’in gizlilik düzeni karşısında sönük kaldı! NYT, Rus liderin şaşırtan yöntemlerini yazdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği gizli uçak değişikliği dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak The New York Times'ın özel haberi, Trump'ın güvenlik hamlesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır uyguladığı olağanüstü gizlilik yöntemleriyle karşılaştırdı. NYT'ye göre Trump'ın uçak oyunu çarpıcı bir devlet sırrı niteliğinde olsa da Putin'in nerede olduğunu gizlemek için kurduğu sistemin yanında "çocuk oyuncağı" kalıyor.
Trump'ın Türkiye'deki gizli uçuşu, Beyaz Saray'ın kamuoyundan sakladığı dikkat çekici bir güvenlik operasyonuydu. Fakat ABD Başkanı'nın hamlesinin ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra gözler bu kez Putin'e çevrildi.
Çünkü Rusya'da devlet başkanının nerede bulunduğunu gizlemek, istisnai bir güvenlik operasyonu değil, adeta sistemin parçası haline gelmiş durumda.
The New York Times, Trump ile Putin arasındaki bu çarpıcı farkı mercek altına aldı.
TRUMP'IN TÜRKİYE'DEKİ UÇAK OYUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Trump, NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken kamuoyuna eski Air Force One uçağına binerken görüntü verdi. Ancak perde arkasında çok daha farklı bir operasyon vardı.
ABD Başkanı, güvenlik tehdidi nedeniyle başka bir uçağa gizlice geçirilmişti. Operasyonun gizli kalması için Trump'ın uçak değişikliği havaalanındaki bir ikram aracı kullanılarak gerçekleştirilmişti.
Böylece kameraların karşısına çıkan görüntü ile Trump'ın gerçekte kullandığı uçak birbirinden ayrılmış oldu.
Olay, Beyaz Saray tarafından hemen açıklanmadı. Gizli uçak değişikliği ancak The Washington Post'un haberinin ardından kamuoyunun gündemine geldi.
Trump'ın operasyonu, ABD açısından oldukça sıra dışı bir gizlilik örneği olarak değerlendirildi.
Ancak NYT'nin dikkat çektiği nokta tam da burada başlıyor:
Rusya'da Putin'in nerede olduğunu gizlemek için kullanılan yöntemler, Trump'ın Türkiye'deki gizli uçuşunu çok daha küçük bir operasyon haline getiriyor.
PUTİN'İN GİZLİLİĞİ BAŞKA BİR SEVİYEDE
NYT'nin aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hareketleri yıllardır öylesine sıkı bir gizlilik perdesinin arkasında tutuluyor ki Rus gazeteciler, Kremlin'in açıklamalarını doğrulamak için son derece sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.
Bunlardan biri ise kulağa neredeyse inanılmaz geliyor:
Putin'in ofisindeki bitkilerin yaprakları.